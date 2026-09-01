Aprueba Gobierno 19 proyectos de inversión por 3 mil 760 mdd

CDMX.- El Gobierno federal aprobó en los últimos cuatro meses 19 proyectos de inversión por 3 mil 760 millones de dólares mediante la nueva ventanilla única de la Presidencia, informó Claudia Sheinbaum. El mecanismo forma parte de la oficina creada para promover inversiones y concentrar las autorizaciones federales, con el compromiso de resolver en un plazo máximo de 60 días los trámites necesarios para los proyectos.

“Con esta se han aprobado en cuatro meses 19 proyectos por un monto de 3 mil 760 millones de dólares”, reportó la Presidenta al rendir su Segundo Informe de Gobierno.

DESTACA SHEINBAUM RESULTADOS DEL PLAN MÉXICO Sheinbaum enmarcó los resultados en el Plan México, estrategia con la que su Administración busca producir más para el consumo interno, sustituir importaciones, fortalecer y diversificar el comercio exterior. Como parte de las medidas para facilitar la inversión, aseguró que se han simplificado o eliminado 60 por ciento de los trámites federales, reducido 66 por ciento de los requisitos y disminuido 50 por ciento el tiempo promedio de respuesta.

“Destaca la simplificación del 100 por ciento de los trámites en Cofepris”, señaló la Mandataria, quien dijo que el modelo se extenderá a estados y municipios mediante un catálogo único de trámites y servicios para reducirlos al menos 50 por ciento. LA META ES CREAR 100 PLANES INDUSTRIALES EN EL SEXENIO Sheinbaum recordó además que fueron publicados dos decretos con incentivos para la inversión privada, particularmente para 25 polos de desarrollo económico para el bienestar, de los cuales 10 están en proceso de desarrollo.

De la meta de 100 parques industriales planteada por su Administración, agregó, 25 se encuentran ya en operación.