En Vivo... Claudia Sheinbaum preside ceremonia del 109 Aniversario de la Constitución Mexicana

Este 5 de febrero, la agenda nacional se trasladó por completo al Bajío. Para darle la importancia que merece este acto cívico, la Jefa del Ejecutivo federal decidió suspender su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Esta decisión subraya la relevancia de la descentralización de los festejos patrios y la necesidad de concentrar la atención en el documento que garantiza los derechos humanos , la democracia y la soberanía nacional en un contexto de transformaciones políticas profundas para el país.

Hoy, el corazón de Querétaro se convierte en el epicentro de la vida política de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la ceremonia oficial por el 109 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , un acto que no solo es protocolo, sino un recordatorio del pacto social que nos rige. Desde el histórico Teatro de la República , la mandataria lanza un mensaje de unidad y respeto a la carta magna que fue promulgada en 1917, bajo el liderazgo de Venustiano Carranza, tras los convulsos años de la Revolución Mexicana.

El ambiente en Santiago de Querétaro es de solemnidad y expectación. Con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, la ceremonia busca reafirmar la vigencia de los ideales de justicia social contenidos en el texto constitucional. Al ser un evento de gran envergadura, la transmisión en vivo permite que ciudadanos de todo el territorio nacional sigan minuto a minuto las palabras de la Presidenta, quien ha enfatizado en diversas ocasiones que su gestión camina de la mano con los principios de la Constitución de 1917.

EL REGRESO DEL DIÁLOGO INSTITUCIONAL

Uno de los puntos que más ha llamado la atención de analistas y ciudadanos es la composición del presídium. En esta ocasión, la ceremonia cuenta con la asistencia de Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su presencia marca un hito relevante, ya que ocurre tras dos años de ausencia de la anterior titular del máximo tribunal, Norma Piña Hernández, en este evento específico. Este gesto es interpretado por muchos como una señal de renovación en el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

La participación del Poder Judicial en el aniversario de nuestra Ley Fundamental es vital para proyectar una imagen de equilibrio de poderes. El Teatro de la República, recinto que vio nacer el documento original, vuelve a ser testigo de un encuentro donde la pluralidad y el respeto institucional son los protagonistas. La figura de Hugo Aguilar en este acto oficial simboliza la importancia de mantener canales de comunicación abiertos para fortalecer el Estado de Derecho en beneficio de todas y todos los mexicanos.

Además del Poder Judicial, el evento congrega a gobernadores de diversas entidades y miembros del gabinete legal y ampliado. Esta reunión masiva de liderazgos políticos pone de manifiesto que, más allá de las diferencias ideológicas, el respeto a la Constitución Mexicana sigue siendo el terreno común donde se construye el futuro de la nación. La logística en Querétaro ha sido impecable, garantizando que el mensaje de legalidad y compromiso social llegue con claridad a cada rincón del país.

EL LEGADO DE 1917 Y LA SOBERANÍA ACTUAL

Celebrar el 5 de febrero es mucho más que cumplir con un día de asueto en el calendario; es honrar la visión de quienes buscaron un México más justo y equitativo. La Constitución de 1917 fue pionera a nivel mundial al incluir derechos sociales como la educación gratuita, la propiedad de la tierra y los derechos laborales. Hoy, a 109 años de su promulgación, el reto de la administración de Claudia Sheinbaum es adaptar esos ideales a las necesidades del siglo XXI, manteniendo siempre la esencia humanista del texto original.

La historia nos cuenta que fue Venustiano Carranza quien tuvo la firmeza de convocar al Congreso Constituyente en 1916 para reformar la constitución previa de 1857, dando como resultado el documento que hoy nos otorga identidad. Es fascinante pensar cómo esas paredes del Teatro de la República han escuchado los debates más intensos sobre el destino de México. Al presidir esta ceremonia, Sheinbaum no solo actúa como Jefa de Estado, sino como guardiana de un legado que pertenece a cada ciudadano que ejerce sus libertades fundamentales.

Finalmente, el acto cierra con un recordatorio sobre la importancia de la educación cívica. Conocer nuestra historia es la mejor herramienta para defender nuestro presente. La Constitución Política no es un libro estático, sino un organismo vivo que se nutre de la participación ciudadana y de la voluntad de cambio. Con este evento en Querétaro, se cierra una jornada de reflexión nacional donde la Presidenta reafirma que el camino hacia el desarrollo siempre debe estar pavimentado por la ley y la justicia social.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA CONSTITUCÍON MEXICANA

· La Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en incorporar derechos sociales.

· El Teatro de la República originalmente se llamaba Gran Teatro Iturbide.

· El manuscrito original de la Constitución se conserva en la bóveda de seguridad del Archivo General de la Nación.

· Venustiano Carranza utilizó una pluma especial para firmar el documento, la cual se exhibe en museos nacionales.

· Querétaro fue elegida como sede por ser considerada un punto neutral y estratégico durante la etapa revolucionaria.