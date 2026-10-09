Encapuchados detonan petardos y cohetones en Bachilleres 6, en Iztapalapa; lesionan a docente

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    Encapuchados detonan petardos y cohetones en Bachilleres 6, en Iztapalapa; lesionan a docente
    En redes sociales fueron compartidos por estudiantes diversos videos en donde se ve a los encapuchados saliendo del plantel por el acceso principal. Cuartoscuro

Las autoridades escolares suspendieron las actividades académicas en las instalaciones

CDMX.- La mañana de este viernes un grupo de personas cubiertas con pasamontañas irrumpieron en el Colegio de Bachilleres 6, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en donde además de lanzar petardos causaron destrozos en las instalaciones. Debido a esto un docente resultó lesionado.

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En redes sociales fueron compartidos por estudiantes diversos videos en donde se ve a los encapuchados saliendo del plantel por el acceso principal, así como el proceso de desalojo del alumnado de las instalaciones.

NO HAY DETENIDOS TRAS LOS HECHOS

En otras grabaciones se alcanzan a escuchar detonaciones y se pueden observar cristales rotos. Tras darse a conocer los clips hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes permanecieron en los accesos al plantel de Bachilleres 6.

Debido a estos actos, un docente fue reportado como lesionado debido a una lesión en la cabeza, mientras que una mujer presentó una crisis de ansiedad.

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Mediante un comunicado, las autoridades escolares informaron de la suspensión de las actividades académicas en el turno vespertino.

Hasta el mediodía no se han reportado personas detenidas por estos hechos.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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