Encapuchados detonan petardos y cohetones en Bachilleres 6, en Iztapalapa; lesionan a docente
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Las autoridades escolares suspendieron las actividades académicas en las instalaciones
CDMX.- La mañana de este viernes un grupo de personas cubiertas con pasamontañas irrumpieron en el Colegio de Bachilleres 6, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en donde además de lanzar petardos causaron destrozos en las instalaciones. Debido a esto un docente resultó lesionado.
En redes sociales fueron compartidos por estudiantes diversos videos en donde se ve a los encapuchados saliendo del plantel por el acceso principal, así como el proceso de desalojo del alumnado de las instalaciones.
NO HAY DETENIDOS TRAS LOS HECHOS
En otras grabaciones se alcanzan a escuchar detonaciones y se pueden observar cristales rotos. Tras darse a conocer los clips hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes permanecieron en los accesos al plantel de Bachilleres 6.
Debido a estos actos, un docente fue reportado como lesionado debido a una lesión en la cabeza, mientras que una mujer presentó una crisis de ansiedad.
Mediante un comunicado, las autoridades escolares informaron de la suspensión de las actividades académicas en el turno vespertino.
Hasta el mediodía no se han reportado personas detenidas por estos hechos.