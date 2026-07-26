Encuentran predio con 42 mil plantas de mariguana en Tequila, Jalisco

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    Encuentran predio con 42 mil plantas de mariguana en Tequila, Jalisco
    El Ministerio Público instruyó el aseguramiento y la destrucción del plantío en el lugar. Cortesía
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Es un terreno de cerca de 10 mil 500 metros cuadrados, ubicado en una zona conocida como “El Llano”

GUADALAJARA, JAL.- La Secretaría de Seguridad de Jalisco reportó el hallazgo y destrucción de cerca de 42 mil plantas de mariguana sembradas en un predio del Municipio de Tequila.

Explicó que elementos de la Policía Regional y de la Defensa patrullaban por las inmediaciones de la delegación Mitlán cuando detectaron el lugar, en una zona conocida como “El Llano”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-cndh-exoneracion-del-ejercito-en-recomendacion-sobre-el-caso-ayotzinapa-HH22433455

Se trató de un terreno de cerca de 150 por 70 metros (10 mil 500 metros cuadrados), donde se observaron plantas de distintos tamaños.

DESTRUYEN PLANTÍO

La dependencia añadió que, al confirmar que se trataba de plantas de mariguana, los oficiales se comunicaron con un agente del Ministerio Público, quien instruyó el aseguramiento y la destrucción del plantío en el lugar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-sheinbaum-nuevo-sistema-de-agua-para-acapulco-DH22433213

La incineración del plantío fue documentada como parte de la carpeta de investigación.

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