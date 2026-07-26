Encuentran predio con 42 mil plantas de mariguana en Tequila, Jalisco

GUADALAJARA, JAL.- La Secretaría de Seguridad de Jalisco reportó el hallazgo y destrucción de cerca de 42 mil plantas de mariguana sembradas en un predio del Municipio de Tequila.

Explicó que elementos de la Policía Regional y de la Defensa patrullaban por las inmediaciones de la delegación Mitlán cuando detectaron el lugar, en una zona conocida como “El Llano”.