Ernestina Godoy renuncia como consejera y asume despacho de la FGR tras salida de Gertz Manero

Esta posición, conforme a la ley, convierte a Ernestina Godoy en responsable del despacho de la Fiscalía General tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

La exconsejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos , confirmó que presentó su renuncia al cargo que ocupaba dentro del gabinete federal, con el fin de integrarse a la Fiscalía General de la República ( FGR ) como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial ,

ERNESTINA GODOY ANUNCIA SU RENUNCIA COMO CONSEJERA

El anuncio fue realizado por la propia Godoy a través de su cuenta oficial en X, donde compartió un mensaje dirigido “al pueblo de México” en el que explicó los motivos y alcances de su decisión.

En su comunicado, Godoy señaló:

“Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024.”

En el mensaje, expresó agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como la “primera Presidenta de México”, por haber depositado su confianza en ella para acompañar el trabajo del Ejecutivo federal.

“Servir al pueblo de México desde esta responsabilidad ha sido uno de los mayores retos y privilegios de mi trayectoria.”

Godoy afirmó que su paso por la Consejería Jurídica fue un proceso enmarcado por un compromiso ético y por el objetivo de contribuir al proyecto de la Cuarta Transformación impulsado por la actual administración.

NUEVO NOMBRAMIENTO DE ERNESTINA GODOY

La exconsejera confirmó que, tras la presentación de su renuncia, fue designada como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, en apego al Artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, el cual establece que esta figura es la encargada de asumir la titularidad provisional de la FGR en caso de ausencia del fiscal general.

En el mensaje compartido, puntualizó:

“Por ello informo; tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República.”

Asimismo, subrayó que su nuevo encargo lo asume con la misma convicción que ha guiado su trayectoria profesional:

“Asumo este nuevo encargo con ética, firmeza y profundo sentido de justicia.”

ERNESTINA GODOY ASUME CARGO TRAS LA SALIDA DE ALEJANDRO GERTZ

El nombramiento de Godoy para encabezar la Fiscalía Especial de Control Competencial ocurre después de que el Senado de la República analizó la renuncia presentada por Alejandro Gertz Manero a la titularidad de la FGR.

De acuerdo con la legislación vigente, cuando Senado acepta formalmente la renuncia, la persona titular de la Fiscalía Especial se convierte en encargada del despacho mientras se realiza el proceso legislativo para definir a quien ocupará la Fiscalía General de manera definitiva.

El procedimiento incluye la integración de una lista de aspirantes por parte del Senado, la selección de una terna por parte de la presidenta de la República, y la elección final mediante mayoría calificada en la Cámara Alta.