‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR

México
/ 3 diciembre 2025
    ‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
    Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum propone a Ernestina Godoy, Luz María Zarza y Maribel Bojorges para dirigir la FGR. Conoce el proceso, los perfiles y lo que sigue para definir a la nueva fiscal general

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ya envió al Senado de la República la terna para definir a la próxima titular de la Fiscalía General de la República (FGR). La lista está integrada únicamente por mujeres: Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán. La mandataria subrayó que esta decisión responde a un momento histórico: “Es tiempo de mujeres”.

La terna fue seleccionada a partir de una lista de 10 perfiles presentada por el Senado el pasado 2 de noviembre, donde se incluían cinco mujeres y cinco hombres. Entre los nombres más destacados figuraba Godoy, quien previamente fungió como fiscal de la Ciudad de México y como consejera jurídica en el equipo de Sheinbaum.

Minutos después del anuncio presidencial, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó la recepción oficial de los tres nombres, dando paso al siguiente tramo del proceso legislativo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Aumenta el Salario Mínimo!... a partir de 2026 será de 9 mil 582 y en la frontera de 13 mil 408 pesos

EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SENADO

Una vez enviada la terna, el Senado deberá convocar a las comparecencias de las tres aspirantes. Cada candidata será cuestionada por los legisladores en tres rondas de preguntas, una por cada Grupo Parlamentario, con intervenciones de hasta dos minutos por legislador.

Posteriormente, las aspirantes dispondrán de 20 minutos para exponer su plan de trabajo y detallar su visión para dirigir a la Fiscalía General de la República. Tras las comparecencias, los senadores tendrán espacio para fijar posicionamientos antes de proceder a la votación final.

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que este procedimiento podría resolverse incluso este miércoles, dependiendo de la rapidez con la que se gestione la convocatoria y se organice la participación de las candidatas.

ERNESTINA GODOY, ¿LA FAVORITA PARA EL CARGO?

Dentro y fuera del Senado, diversos legisladores de oposición han señalado que Ernestina Godoy sería la aspirante con más posibilidades de ocupar el cargo. Argumentan que su cercanía política con el partido en el poder y su trayectoria reciente dentro de la estructura de la FGR podrían facilitar su designación.

Godoy fue nombrada encargada de despacho tras la salida de Alejandro Gertz Manero, quien aceptó una embajada. Además, el exfiscal la había designado previamente como Fiscal Especializada de Control Competencial, lo que fortaleció su posición interna.

Sin embargo, estos señalamientos han generado críticas de algunos grupos parlamentarios, quienes consideran que el proceso podría convertirse en una simulación. Aun así, la decisión final recaerá en la votación del pleno del Senado, donde se evaluará el “mejor perfil” para encabezar a la institución encargada de la procuración de justicia en México.

TE PUEDE INTERESAR | ¡Ya hay acuerdo!... anuncia Sheinbaum que jornada laboral de 40 horas será gradual hasta 2030

DATOS CURIOSOS

• Esta es la primera vez que una terna exclusivamente femenina compite por encabezar la FGR.

• Ernestina Godoy sería la primera mujer en dirigir la institución en caso de ser electa.

• La FGR reemplazó a la antigua PGR en 2019 con un modelo autónomo y de mayor duración en el cargo.

Temas


Mujeres

Personajes


Ernestina Godoy
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FGR

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La ampliación de la carretera a Derramadero es una de las obras viales clave para la Región Sureste de la entidad.

Saltillo: Estiman entregar carretera a Derramadero en junio de 2026
En los últimos años, los centros de rehabilitación han proliferado en Coahuila, principalmente en las ciudades más pobladas.

Coahuila: Censo y vigilancia sanitaria ‘recortan’ de 450 a 250 los anexos en el Estado
Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal
El monto divulgado desecha una declaración de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien afirmó que el sueldo del funcionario era “menos de 100 mil pesos”.

Andy López Beltrán gana más de 100 mil al mes y supera a Luisa Alcalde, revela salario real
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la jornada laboral de 40 horas será una realidad en México, aplicándose de forma gradual desde 2027 hasta 2030, sin afectar salarios ni prestaciones.

¡Ya hay acuerdo!... anuncia Sheinbaum que jornada laboral de 40 horas será gradual hasta 2030
Conoce el nuevo salario mínimo en México para 2026, los montos oficiales, porcentajes de incremento, reacciones del sector laboral y los beneficios para los trabajadores.

¡Aumenta el Salario Mínimo!... a partir de 2026 será de 9 mil 582 y en la frontera de 13 mil 408 pesos al mes
Puerta Uno de AHMSA fue liberada para permitir la entrada del grupo inversionista.

AHMSA recibe a posibles compradores y reactiva expectativas de rescate
La SEP aplicará horario invernal y adelantos de vacaciones en varios estados por bajas temperaturas. Conoce qué entidades tendrán ajustes y cuáles mantienen el calendario oficial.

SEP confirma cambios en el calendario escolar, horarios y vacaciones para estos estados por invierno