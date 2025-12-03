‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR

La terna fue seleccionada a partir de una lista de 10 perfiles presentada por el Senado el pasado 2 de noviembre, donde se incluían cinco mujeres y cinco hombres. Entre los nombres más destacados figuraba Godoy, quien previamente fungió como fiscal de la Ciudad de México y como consejera jurídica en el equipo de Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ya envió al Senado de la República la terna para definir a la próxima titular de la Fiscalía General de la República (FGR) . La lista está integrada únicamente por mujeres: Ernestina Godoy Ramos , Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán . La mandataria subrayó que esta decisión responde a un momento histórico: “ Es tiempo de mujeres ”.

Minutos después del anuncio presidencial, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó la recepción oficial de los tres nombres, dando paso al siguiente tramo del proceso legislativo.

EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SENADO

Una vez enviada la terna, el Senado deberá convocar a las comparecencias de las tres aspirantes. Cada candidata será cuestionada por los legisladores en tres rondas de preguntas, una por cada Grupo Parlamentario, con intervenciones de hasta dos minutos por legislador.

Posteriormente, las aspirantes dispondrán de 20 minutos para exponer su plan de trabajo y detallar su visión para dirigir a la Fiscalía General de la República. Tras las comparecencias, los senadores tendrán espacio para fijar posicionamientos antes de proceder a la votación final.

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que este procedimiento podría resolverse incluso este miércoles, dependiendo de la rapidez con la que se gestione la convocatoria y se organice la participación de las candidatas.

ERNESTINA GODOY, ¿LA FAVORITA PARA EL CARGO?

Dentro y fuera del Senado, diversos legisladores de oposición han señalado que Ernestina Godoy sería la aspirante con más posibilidades de ocupar el cargo. Argumentan que su cercanía política con el partido en el poder y su trayectoria reciente dentro de la estructura de la FGR podrían facilitar su designación.

Godoy fue nombrada encargada de despacho tras la salida de Alejandro Gertz Manero, quien aceptó una embajada. Además, el exfiscal la había designado previamente como Fiscal Especializada de Control Competencial, lo que fortaleció su posición interna.

Sin embargo, estos señalamientos han generado críticas de algunos grupos parlamentarios, quienes consideran que el proceso podría convertirse en una simulación. Aun así, la decisión final recaerá en la votación del pleno del Senado, donde se evaluará el “mejor perfil” para encabezar a la institución encargada de la procuración de justicia en México.

DATOS CURIOSOS

• Esta es la primera vez que una terna exclusivamente femenina compite por encabezar la FGR.

• Ernestina Godoy sería la primera mujer en dirigir la institución en caso de ser electa.

• La FGR reemplazó a la antigua PGR en 2019 con un modelo autónomo y de mayor duración en el cargo.