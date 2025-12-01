‘Esa es tu opinión’... Sheinbaum explota contra periodista al recordar denuncias contra Gerz Manero en la mañanera

México
/ 1 diciembre 2025
    ‘Esa es tu opinión’... Sheinbaum explota contra periodista al recordar denuncias contra Gerz Manero en la mañanera
    Claudia Sheinbaum evitó responder sobre las denuncias en su contra y terminó confrontando a una periodista durante la conferencia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum asegura que la salida de Gertz Manero fue pactada, evita hablar de denuncias y confronta a periodista en la mañanera por cuestionar el nombramiento del ex fiscal como embajador

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República fue producto de un acuerdo mutuo. Detalló que el ciclo del exfiscal llegó a su fin y que ambos coincidieron en iniciar una nueva etapa institucional.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria rechazó que Gertz Manero se haya resistido a dejar el cargo. Incluso enfatizó que él “aceptó irse a una embajada”, lo cual forma parte de un procedimiento que deberá ser revisado por el Senado.

Sheinbaum reiteró su reconocimiento al trabajo de Gertz Manero y señaló que su salida se dio en total acuerdo, sin tensiones internas ni desacuerdos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿AMLO regresa?... Estas son las tres razones por las que rompería su retiro y volvería a la política

EVITA REVELAR EL PAÍS DONDE SERÁ ENVIADO COMO EMBAJADOR

Al ser cuestionada sobre el destino diplomático del exfiscal, la presidenta optó por no revelar detalles y pidió paciencia a los medios de comunicación.

No comamos ansias”, expresó Sheinbaum, mientras insistía en que el anuncio se hará en el momento adecuado y siguiendo los tiempos institucionales.

La mandataria indicó que la designación forma parte de una nueva etapa para Gertz Manero, quien representará a México en el exterior, aunque sin ofrecer pistas sobre el país anfitrión.

TENSIÓN EN LA MAÑANERA POR DENUNCIAS ANTE LA CIDH

La conferencia tomó un tono más tenso cuando una reportera de Proceso cuestionó cómo influían en su decisión las denuncias ante la CIDH presentadas por Laura Morán y Alejandra Cuevas, quienes acusan al exfiscal de provocar un encarcelamiento injusto por el delito de homicidio por omisión.

La presidenta respondió visiblemente molesta: “Esa es tu opinión... porque también hay otras interpretaciones”. Con ello, descartó profundizar en el tema e hizo énfasis en que lo importante era el reconocimiento al trabajo del exfiscal y el cierre de una etapa institucional.

Sheinbaum concluyó insistiendo en que Gertz iniciará un nuevo ciclo como representante de México y que los señalamientos en su contra no alteran la decisión tomada.

TE PUEDE INTERESAR | Riva Palacio: Fue AMLO el artífice de la caída de Gertz Manero

Datos curiosos

• Gertz Manero fue el primer Fiscal General autónomo en México tras la reforma de 2019.

• El caso Cuevas-Morán generó uno de los debates jurídicos y mediáticos más intensos de los últimos años.

• La CIDH mantiene en análisis el expediente por presunta violación de derechos humanos.

• Es frecuente que exfuncionarios federales sean enviados a misiones diplomáticas al final de sus ciclos administrativos.

Temas


Periodistas
Funcionarios públicos

Personajes


Alejandro Gertz Manero
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FGR

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los excesos de la temporada navideña, sobre todo en las personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Coahuila: Recomendaciones por atracones decembrinos; población diabética e hipertensa es la más vulnerable
Este accidente al norte de la ciudad exhibió de nueva cuenta el riesgo que corren los peatones.

Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no se encuentra en ninguna de las tres condiciones que, según López Obrador, podrían sacarlo de su retiro político.

Sheinbaum descarta escenarios que harían volver a AMLO a la vida pública
Será este martes cuando, en audiencia de seguimiento, un juez determine la situación jurídica definitiva de los policías.

Policías de San Luis Potosí enfrentan proceso por siete cuerpos hallados en Zacatecas
El nuevo documental sobre Emma Coronel expone cómo pasó de una adolescencia rural marcada por carencias a una relación clandestina, controlada y llena de asimetrías con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

‘Para mí era normal’... Emma Coronel revela como fue su vida junto a ‘El Chapo’ Guzmán
La Cámara de Diputados alista una bolsa de más de 208 millones de pesos para emitir los pagos correspondientes al fin de año de los diputados y senadores que pertenecen a la 66 Legislatura.

Legisladores celebrarán aguinaldo y bonos con una bolsa de más de 208 mdp
El gobernador Manolo Jiménez, acompañado de su esposa Paola Rodríguez y la alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez, encienden el pino monumental de Villamagia Coahuila 2025.

Manolo Jiménez inaugura Villamagia Coahuila 2025 con el encendido del pino monumental en Múzquiz
La empresa se declaró en bancarrota, en medio de un proceso por un presunto fraude de su fundador.

Quiebra autopartera en EU y arrastra a 100 firmas mexicanas