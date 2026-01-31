Piden en Texas vincular deuda de agua a T-MEC

México
/ 31 enero 2026
    Piden en Texas vincular deuda de agua a T-MEC
    Ante la problemática, el senador planteó incluir el tema en la revisión del tratado comercial. REFORMA

El legislador instó a abordar la cuestión del Tratado de Aguas de 1944 durante la revisión conjunta del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC)

El senador republicano por Texas, John Cornyn, busca vincular la deuda hídrica de México con Estados Unidos con la actual revisión del T-MEC.

En una carta enviada al Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el legislador lo instó a abordar la cuestión del Tratado de Aguas de 1944 durante la revisión conjunta del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y consideró que esto aumentará la presión sobre México para que cumpla con sus entregas anuales de agua.

En la carta, fechada el 28 de enero, Cornyn dijo: “le escribo para expresar mi preocupación por el incumplimiento, durante décadas, de las obligaciones de México en virtud del Tratado de Aguas de 1944 en relación con el uso de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana, asÌ como del Río Bravo”.

“El continuo incumplimiento por parte de México del Tratado de Aguas de 1944 ha resultado en importantes perjuicios económicos y pérdidas sustanciales para la industria agrícola del sur de Texas. Si no se toman medidas, otras operaciones agrícolas e industrias relacionadas en la región del sur de Texas seguirán en riesgo”, señaló.

Ante la problemática, el senador planteó incluir el tema en la revisión del tratado comercial.

”Le solicito respetuosamente que considere plantear el incumplimiento por parte de México del Tratado de Aguas de 1944 durante el proceso de revisión del T-MEC y que considere cualquier mecanismo posible para garantizar que México cumpla con las entregas anuales de agua a Estados Unidos”.

”Agradezco su liderazgo en el T-MEC y las relaciones comerciales con México, y espero con interés trabajar con usted y el Presidente Donald Trump en el análisis del Tratado de Aguas de 1944 y su posible inclusión en la revisión del T-MEC”, señaló Cornyn en su misiva.

Reforma

Reforma

