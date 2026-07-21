Aseguradoras, IA y feminicidio, prioridades en Diputados

CDMX.- La ley reglamentaria en materia de feminicidios, la regulación de la inteligencia artificial y una reforma en materia de seguros de gastos médicos serán los temas prioritarios con los que la Cámara de Diputados iniciará su periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de septiembre. En un mensaje en redes, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, dijo que esos serán los temas prioritarios, además del Paquete Económico para 2027.

La regulación en materia de inteligencia artificial, dijo, cada vez cobra más importancia, por lo que crece la presión para emitir una legislación.

LEYES CONTRA EL FEMINICIDIO Monreal comentó que discutirán las leyes reglamentarias en materia de feminicidio, cuya iniciativa ya fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la referente a pueblos originarios, cuya consulta está por iniciar. Otros temas, agregó, son la Ley de Bienestar Animal y una reforma en materia de seguros de gastos médicos mayores, para evitar abusos de aseguradoras.

Se trata de una modificación que busca frenar los abusos en las pólizas de seguros y cuya votación fue pospuesta desde abril pasado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, tras el cabildeo de aseguradoras y las observaciones de la Secretaría de Hacienda. “Además de la inteligencia artificial, vamos a revisar el tema del feminicidio, cuya iniciativa ya ofreció presentar la presidenta Claudia Sheinbaum y sumado a esto, lo de la ley reglamentaria en materia de pueblos originarios, cuya consulta va a iniciar. Además de la Ley de Bienestar Animal y el tema muy importante en el que me he detenido algunos meses, junto con los grupos parlamentarios que lo han planteado, es el tema de los seguros de gastos médicos mayores, de los abusos que se están cometiendo por las aseguradoras, e incluso los altos costos en hospitales privados”, expuso.

Monreal afirmó que estos temas son parte de la agenda de la bancada de Morena, la cual comparten con otros grupos parlamentarios, con los que dialogarán para buscar acuerdos.