Ve Sheinbaum como amenazas para la 4T a Rojo de la Vega y a Cayetana Álvarez: Riva Palacio

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en la mira a Alessandra Rojo de la Vega y a Cayetana Álvarez de Toledo, a quienes ve como una amenaza para los intereses políticos de la llamada cuarta transformación, de acuerdo con información revelada por Raymundo Riva Palacio.

Hoy, en su columna “Estrictamente Personal”, el periodista asegura que desde Palacio Nacional salió la orden para descarrilar y bloquear políticamente a la alcaldesa de Cuauhtémoc como a la parlamentaria española, quienes representar narrativas incómodas y voces críticas que desafían al oficialismo.

“Contra las dos se dieron instrucciones presidenciales para desbarrancarlas políticamente y bloquearlas. No hay límites en lo que se pueda hacer contra ellas, pero el objetivo es el mismo: que no sigan representando un obstáculo para los objetivos políticos del régimen y que no se transformen en voces que puedan persuadir a quienes forman parte del electorado volátil mexicano”, advierte en su artículo.

En su análisis, Riva Palacio advierten que tanto Rojo de la Vega como Álvarez de Toledo son dos figuras disruptivas, cuyas voces estorban en la narrativa que la 4T está construyendo sobre un “enemigo externo”, por lo que buscan evitar que alimenten la percepción de que una alternancia de poder es posible.

ROJO DE LA VEGA, UN DOLOR DE CABEZA PARA PALACIO NACIONAL

De acuerdo con Riva Palacio, Rojo de la Vega ha logrado construir una narrativa que golpea tres flancos sensibles de la administración: inseguridad, persecución política y corrupción. Por ello, se ha convertido en un dolor de cabeza para Palacio Nacional al que no ha logrado neutralizar.

Aunque la alcaldesa de Cuauhtémoc no tiene peso nacional, sí cuenta con una alta visibilidad en la capital, bastión político de Morena, por lo que es vista como un foco rojo.

El columnista retoma una investigación del periodista Claudio Ochoa, quien el domingo reveló cómo, desde el SAT, el gobierno de Sheinbaum ha iniciado auditorías no sólo contra ella, sino contra su familia y entorno cercano.

De acuerdo con Riva Palacio, estas indagatorias por parte del Servicio de Administración Tributaria son parte de una estrategia para neutralizar su crecimiento rumbo a las elecciones de 2027.

“La alcaldesa, que constantemente denuncia corrupción y abusos del gobierno capitalino, se ha vuelto un dolor de cabeza permanente en Palacio Nacional, porque consideran que amenaza un control político cuidadosamente construido en esta capital por su creciente aceptación”, expone.

Incluso el editorialista asegura que el malestar presidencial habría llegado al punto de reclamarle a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por no contener el avance electoral de Rojo de la Vega.