Ve Sheinbaum como amenazas para la 4T a Rojo de la Vega y a Cayetana Álvarez: Riva Palacio
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
El periodista acusa a la presidenta Claudia Sheinbaum de ordenar ‘descarrilar’ y cancelar la alcaldesa de Cuauhtémoc y a la parlamentaria española, a quienes ve como un estorbo para los intereses del régimen
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en la mira a Alessandra Rojo de la Vega y a Cayetana Álvarez de Toledo, a quienes ve como una amenaza para los intereses políticos de la llamada cuarta transformación, de acuerdo con información revelada por Raymundo Riva Palacio.
Hoy, en su columna “Estrictamente Personal”, el periodista asegura que desde Palacio Nacional salió la orden para descarrilar y bloquear políticamente a la alcaldesa de Cuauhtémoc como a la parlamentaria española, quienes representar narrativas incómodas y voces críticas que desafían al oficialismo.
TE PUEDE INTERESAR: Hace la 4T campaña contra dos mujeres
“Contra las dos se dieron instrucciones presidenciales para desbarrancarlas políticamente y bloquearlas. No hay límites en lo que se pueda hacer contra ellas, pero el objetivo es el mismo: que no sigan representando un obstáculo para los objetivos políticos del régimen y que no se transformen en voces que puedan persuadir a quienes forman parte del electorado volátil mexicano”, advierte en su artículo.
En su análisis, Riva Palacio advierten que tanto Rojo de la Vega como Álvarez de Toledo son dos figuras disruptivas, cuyas voces estorban en la narrativa que la 4T está construyendo sobre un “enemigo externo”, por lo que buscan evitar que alimenten la percepción de que una alternancia de poder es posible.
ROJO DE LA VEGA, UN DOLOR DE CABEZA PARA PALACIO NACIONAL
De acuerdo con Riva Palacio, Rojo de la Vega ha logrado construir una narrativa que golpea tres flancos sensibles de la administración: inseguridad, persecución política y corrupción. Por ello, se ha convertido en un dolor de cabeza para Palacio Nacional al que no ha logrado neutralizar.
Aunque la alcaldesa de Cuauhtémoc no tiene peso nacional, sí cuenta con una alta visibilidad en la capital, bastión político de Morena, por lo que es vista como un foco rojo.
El columnista retoma una investigación del periodista Claudio Ochoa, quien el domingo reveló cómo, desde el SAT, el gobierno de Sheinbaum ha iniciado auditorías no sólo contra ella, sino contra su familia y entorno cercano.
TE PUEDE INTERESAR: Va Sheinbaum por Alessandra Rojo de la Vega
De acuerdo con Riva Palacio, estas indagatorias por parte del Servicio de Administración Tributaria son parte de una estrategia para neutralizar su crecimiento rumbo a las elecciones de 2027.
“La alcaldesa, que constantemente denuncia corrupción y abusos del gobierno capitalino, se ha vuelto un dolor de cabeza permanente en Palacio Nacional, porque consideran que amenaza un control político cuidadosamente construido en esta capital por su creciente aceptación”, expone.
Incluso el editorialista asegura que el malestar presidencial habría llegado al punto de reclamarle a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por no contener el avance electoral de Rojo de la Vega.
ÁLVAREZ DE TOLEDO, UNA CRÍTICA DE LA IDEOLOGÍA DE LA 4T
En el caso de la española Cayetana Álvarez de Toledo, el periodista señala que representa otro tipo de amenaza, pues la diputada del Partido Popular ha sido una dura crítica del populismo y del legado de Andrés Manuel López Obrador en México, e incluso ha señalado la existencia de un presunto pacto entre el régimen y el crimen organizado.
“Con raíces aristocráticas y doctora en Historia por la Universidad de Oxford, (Álvarez de Toledo) ha sido una articulada crítica del populismo y el legado de Andrés Manuel López Obrador, a quien ha llamado un ‘burro de Troya’ por haber llegado al poder por los cauces democráticos que, una vez instalado, debilitó”, señala.
TE PUEDE INTERESAR: Afirma Gobierno de Sheinbaum que la derecha internacional y Salinas Pliego están detrás de la marcha de la Generación Z
Y aunque no ha sido una crítica frontal de Sheinbaum, Riva Palacio señala que su presencia en México y su cercanía a sectores de oposición habrían activado alarmas dentro del gobierno, al grado de que la Presidenta instruyó a la cancillería impedir que Álvarez de Toledo siga siendo invitada a foros en México, pese a que ninguna legislación lo permite sin violar tratados internacionales de libertad de expresión.
“Sheinbaum no había dado señales de una molestia real con ella, pero recientemente instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que explorara si podrían impedir que Álvarez de Toledo pudiera seguir siendo invitada a foros y dar conferencias en México para cancelarla y evitar que personas de la derecha tengan voz en este país”, detalla sobre el caso.
Según Riva Palacio, la razón por la que Sheinbaum estaría buscando cancelar en México a la legisladora española podría deberse a presiones del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, cercano al obradorismo y a operadores ideológicos de Morena.
“Iglesias es protegido del núcleo duro de López Obrador, como lo es otro de los ideólogos de Podemos, Juan Carlos Monedero, que es uno de los cerebros detrás de Morena”, indica en el artículo.
Iglesias mantiene una confrontación personal y política con Álvarez de Toledo, a quien la izquierda española considera un símbolo de la “derecha global”. Esa tensión, de acuerdo con Riva Palacio, habría sido importada a México, alineándose con la estrategia presidencial de construir un enemigo externo para cohesionar a la base del régimen.
En ese contexto, el periodista sostiene que las acusaciones de Sheinbaum sobre un supuesto golpe impulsado desde la derecha internacional se nutren de ese pensamiento, pero en la construcción de esa narrativa, Álvarez de Toledo y Rojo de la Vega se convierten en figuras incómodas que desafían la hegemonía política que el oficialismo busca consolidar rumbo a 2027.