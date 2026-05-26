Calculan 39.5 mdp de pérdidas en el día uno de plantón de la CNTE en CDMX

CDMX .-El primer día del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico dejó 39 millones 530 mil pesos en pérdidas para el comercio establecido. Ayer integrantes de la CNTE intentaron llegar al Zócalo para acampar, pero debido a que fueron frenados por la Policía y que la Plaza de la Constitución fue protegida con vallas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), decidieron permanecer en la Avenida 5 de Mayo.

Esta situación generó el cierre de vialidades y afectaciones para locatarios del área, debido a que cayó al mínimo la presencia de clientes tanto a pie como en vehículos. “En un solo día de bloqueos las pérdidas económicas ascienden aproximadamente a 39 millones 530 mil pesos en ventas no realizadas”, según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco).

AFECTACIONES EN TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS El mayor daño económico ha sido para los sectores comercio, servicios y turismo, añadió el organismo. “La afectación alcanza a 3 mil 624 unidades económicas impactadas por las movilizaciones, incluyendo 788 establecimientos mercantiles legalmente establecidos en el perímetro comprendido entre Eje Central, calle 5 de Mayo y zonas circundantes”, detalló la Canaco.

Las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables ante esta situación, debido a que constituyen la base del empleo formal en el Centro Histórico y carecen, en muchos casos, de margen operativo para resistir cierres prolongados, disminución de ventas o interrupciones constantes en la movilidad, dijo el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez.

SE DETERIORA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL CH El líder empresarial enfatizó en que se respeta el derecho a la manifestación, pero recalcó que las autoridades también deben garantizar con mesas de diálogo con resoluciones para quienes impiden el paso libre por la vía pública y para que la población y comercio establecido tengan pleno derecho al libre tránsito, la actividad económica y al trabajo.

Prolongar esta situación podría derivar en cierres definitivos de negocios, pérdida de empleos formales y un deterioro adicional en la actividad económica del Centro Histórico, alertó Gutiérrez.

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