Se dispara a 90 el número de casos activos del gusano barrenador en Nuevo Léon

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    Se dispara a 90 el número de casos activos del gusano barrenador en Nuevo Léon
    En solo cinco días el número de casos activos del gusano barrenador en Nuevo León pasó de 51 a 90. Cuartoscuro

De los 160 casos registrados hasta hoy 90 de ellos permanecen activos, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional

MONTERREY, NL.- Tan solo en cinco días, el número de casos activos del gusano barrenador en Nuevo León pasó de 51 a 90, reportaron representantes de la Unión Ganadera Regional.

En rueda de prensa, Noel Ramírez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL), expresó preocupación al informar que de los 160 casos registrados hasta hoy, 90 de ellos permanecen activos.

De acuerdo con Ramírez, la cifra de casos activos en Nuevo León es incluso mayor que en otros Estados donde se han registrado más casos en total, lo que atribuyó a la falta de personal con la que el Gobierno estatal cuenta para hacer frente al problema.

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“Sabemos que los casos van en aumento”, dijo. “Creemos que están aumentando los casos de un 8 a un 19 por ciento diarios... para nosotros sí es tema preocupante desde que, siempre lo hemos dicho, que nos pueda pegar en el tema económico de los becerros, que es donde hay la mayor incidencia de casos”.

“Sí necesitamos un poco más de ayuda del Gobierno estatal para poder apagarlos (los casos activos)”, añadió.

HAY EN NL 160 CASOS REGISTRADOS

Nuevo León trae alrededor de 160 casos reportados, pero de los cuales 90 casos son activos. Estamos hablando de un 63, 64 por ciento de casos activos, los estados vecinos o los estados también de poco más hacia el sur traen casos de 500, pero reportados, (mientras que) activos traen alrededor de 60, 70”.

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Acompañado por Jorge Villarreal, Tesorero de la Unión, Ramírez repitió el llamado a los ganaderos a reportar cualquier sospecha de casos en sus animales para evitar que continúe la proliferación.

Debido a la alta incidencia de los casos, Ramírez consideró que el gusano barrenador tardará entre seis y ocho años en poder ser completamente erradicado.

Apenas el pasado 19 de mayo, el diario ‘El Norte’ publicó que en el estado había reportados 51 casos activos en los municipios de Juárez, Santiago, Allende, Linares, Aramberri, Montemorelos, Iturbide, Cadereyta, Doctor Arroyo, General Terán, Zaragoza, Higueras y Hualahuises.

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