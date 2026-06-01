Exigen cancelar proyecto de planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa

La llegada de estructuras destinadas a la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), junto con los cortes de energía eléctrica y la presunta falta de información sobre las maniobras realizadas en la zona de Topolobampo y la Bahía de Ohuira, en Ahome, Sinaloa, ha provocado la exigencia de cancelar otro megaproyecto que amenaza al medio ambiente y la seguridad de los mexicanos y mexicanas. La denuncia ciudadana, a la que también se han sumado influencers y usuarios de redes sociales, se opone a la construcción de la planta de amoniaco por la GPO, filia de la empresa suizo-alemana Proman AG, responsable del proyecto estructural. El pasado 26 de mayo, la comunidad denunció el arribo de la infraestructura para la planta, la situación generó inconformidad entre la población que se mantiene en oposición al proyecto; señalan la falta de información por parte de autoridades y la empresa respecto a las maniobras.

LLEGADA DE ESTRUCTURAS Y CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA La comunidad reportó que la llega de la infraestructura estaría vinculado a apagones entre el viernes 29 y el domingo 31 con el traslado de las estructuras. Según reportes de medios, los cortes de energía eléctrica informados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenía el objetivo de realizar diversos trabajos de mejoramiento a la infraestructura.

A través de un comunicado, la paraestatal detalló que la interrupción del servicio será de seis horas a partir de las 07:00 a 13:00 horas, con el único objetivo mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la temporada de verano. Pero la población afirmó que se cortó la luz para dar paso a las maquinarias industriales, sin anticipación; expresando posibles pérdidas de alimentos y medicamentos que requieren refrigeración.

EXIGEN CANCELACIÓN DE PROYECTO El movimiento Aquí No realizó una conferencia desde Topolobampo para reiterar su oposición a la planta de amoniaco y expresar preocupaciones relacionadas con escenarios de emergencia; sostuvieron que la documentación técnica del proyecto contempla escenarios de riesgo asociado a su operación. Aunque, las protestas en contra de la construcción se originó desde 2013, cuando se iniciaron los trámites oficiales para el proyecto de la planta del compuesto químico utilizado por la industria agrícola, farmacéutica y energética. El colectivo ambientalista señala que la Bahía de Topolobampo es un santuario de delfines, aves, lobos marinos y mucha vegetación semidesértica, además de ser escenario de dunas y manglares.

GPO reconoce en su Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) que succionará más de dos mil metros cúbicos de agua de mar por hora, que al retornarla aumentaría la temperatura en tres grados, causando una devastación en la vida marina. Así como refiere graves daños económicos con estimaciones de destrucción del 60% de la producción de camarón, lo que representaría 500 toneladas anuales. Cabe destacar que, según el colectivo, la población Yoreme depende de la Bahía de Ohuira para su sustento por medio de la pesca, agricultura y turismo, lo que pondría en peligro su modo de vida y forzará a las familias a abandonar su territorio.

GPO: NO HABRÁ DAÑOS AMBIENTALES GPO, por su parte, sostiene que la planta de amoniaco se ubica en un área que “ya estaba desarrollada, sin vegetación ni fauna”, según lo verificó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Por lo que “el proyecto no afecta los servicios ecosistémicos del sitio ni interfiere con los hábitats de las aves migratorias. Proman GPO está implementando programas de conservación para especies como manglares, delfines, tortugas, aves y flora acuática”, se lee en su página web. Al respecto de la amenaza para el camarón, la compañía refiere que es “una zona anteriormente afectada por la actividad industrial, donde las condiciones del hábitat se habían deteriorado (...) Los programas incluyen el monitoreo de la flora y la fauna, la protección de los manglares, la conservación de las aves migratorias y las especies marinas, y la gestión ambiental sostenible”, sostienen.

¿DÓNDE FIRMAR? De acuerdo con la petición en Change.org, “¡Manos quietas! Salvemos la Bahía de Ohuira”, del Consejo Ciudadano de Ecología Bahía de Ohuira: “exigimos que el gobierno mexicano cancele los permisos y que el banco alemán suspenda el financiamiento para una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, México. Este proyecto pondrá en peligro la vida de las personas en un radio de 15 km (9.3 millas), destruirá el ecosistema marino costero y amenazará la cultura ancestral del pueblo indígena Yoreme”.

La construcción del proyecto pone en riesgo tanto al ecosistema como a los pobladores de la región, sobre todo el pueblo indígena Yoreme, el cual tiene como objetivo producir dos mil 200 toneladas (2.425 toneladas estadounidenses) diarias de amoníaco, un gas altamente tóxico. ”La construcción de esta planta provocará un ecocidio, un riesgo para la salud humana y un etnocidio cultural para el pueblo indígena Yoreme, que ha habitado la bahía de Ohuira durante miles de años”, establece la petición de Change.org. Hasta este lunes 1 de junio, la petición suma casi 240 mil firmas.

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