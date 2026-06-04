Explotan cuatro pipas de gas LP en Tepeaca, Puebla; evacuan a dos mil personas

CDMX.-La explosión de cuatro autotanques de gas LP en un predio en la comunidad de San Juan Negrete, en Tepeaca, Puebla, provocó la evacuación preventiva de aproximadamente 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas cercanas.

El gobierno de Puebla informó que tras el incidente fue activado un Comando Unificado para coordinar las labores de atención y mitigación de riesgos en la zona.