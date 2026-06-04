Explotan cuatro pipas de gas LP en Tepeaca, Puebla; evacuan a dos mil personas

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    Explotan cuatro pipas de gas LP en Tepeaca, Puebla; evacuan a dos mil personas
    La explosión ocurrió en un predio en la comunidad de San Juan Negrete, en Tepeaca. Cortesía
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Activan mando Unificado para coordinar las labores de atención y mitigación de riesgos en la zona

CDMX.-La explosión de cuatro autotanques de gas LP en un predio en la comunidad de San Juan Negrete, en Tepeaca, Puebla, provocó la evacuación preventiva de aproximadamente 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas cercanas.

El gobierno de Puebla informó que tras el incidente fue activado un Comando Unificado para coordinar las labores de atención y mitigación de riesgos en la zona.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/padre-de-la-periodista-roxana-guzman-pide-su-liberacion-tras-secuestro-devuelvan-a-mi-hija-GH21152206

En el operativo participan 25 elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 29 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y cinco elementos de Protección Civil municipal.

CUERPOS DE EMERGENCIA LABORAN EN LA ZONA

Las autoridades informaron que los cuerpos de emergencia realizan labores de enfriamiento de las unidades afectadas, además de resguardar los perímetros de seguridad para evitar riesgos a la población.

Asimismo, se mantienen recorridos de inspección para evaluar posibles daños en inmuebles ubicados en las inmediaciones del sitio donde ocurrió la explosión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-agradecio-a-amlo-el-apoyo-que-le-manifesto-en-su-carta-MH21152295

“El @Gob_Puebla activó un Comando Unificado tras la explosión de cuatro autotanques de gas L.P. en Tepeaca. Se evacuaron aproximadamente 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva”, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

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