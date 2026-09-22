Farías Laguna impugna fallo de juez que desechó amparo contra dichos de Sheinbaum

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    Farías Laguna impugna fallo de juez que desechó amparo contra dichos de Sheinbaum
    El juzgador afirmó que las manifestaciones vertidas por Sheinbaum fueron en uso de su derecho a la libertad de expresión con el que cuenta. FGR

Un juez con sede en Toluca informó que el sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, tramitó una queja que será remitida a un Tribunal

CDMX.- Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante acusado de encabezar una red de huachicol fiscal dentro de la Marina, impugnó la resolución de un juez que desechó su demanda de amparo contra lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre su caso en la “Mañanera del Pueblo” del 12 de junio de 2026.

En acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Jorge Cruz Flores, juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, informó que el sobrino político del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, tramitó una queja misma que será remitida a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para su análisis y resolución.

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El 4 de septiembre, el juez Jorge Cruz Flores desechó la demanda de amparo del exmarino preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, al considerar que los actos reclamados son competencia de una autoridad en materia administrativa.

ACTOS RECLAMADOS SON COMPETENCIA DE UNA AUTORIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA

En su resolución, el juzgador afirmó que las manifestaciones vertidas por Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina denominada “Mañanera del Pueblo”, el viernes 12 de junio, fueron en uso de su derecho a la libertad de expresión con el que cuenta.

“Al realizar un análisis de la demanda de amparo en su integridad, se concluye que los actos reclamados son competencia de una autoridad en materia administrativa, pues se trata de manifestaciones vertidas en uso del derecho a la libertad de expresión con el que cuenta la persona Titular del Ejecutivo Federal”, sentenció Cruz Flores.

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El exvicealmirante recurrió en junio de este año a la protección de la justicia contra los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las cartas que le envió para que interviniera en su caso y de que tiene responsabilidad en las acusaciones que le realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

DIRIGIÓ CARTAS A AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO

Farías Laguna manifestó en su demanda de amparo haber dirigido cartas a autoridades del Estado mexicano, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objeto de hacer valer irregularidades, falta de acceso a información, deficiencias en la investigación y la existencia de una narrativa pública que lo presenta anticipadamente como responsable de hechos que aún deben ser probados ante autoridad judicial.

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Haciendo mención que el viernes 12 de junio de 2026, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las cartas y señalamientos y al contestar, remitió inicialmente el tema a la Fiscalía General de la República, refiriendo que “hay diversas investigaciones ministeriales referentes a un buque que llegó a Tampico, con combustible presuntamente de contrabando; siendo el caso que dicha conferencia que fue transmitida y difundida por canales institucionales”.

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