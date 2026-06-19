Alcaldesa de La Paz buscará candidatura de Morena al gobierno de Baja California Sur

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    Alcaldesa de La Paz buscará candidatura de Morena al gobierno de Baja California Sur
    La funcionaria encabezó el gobierno municipal desde 2021 y obtuvo la reelección en 2024. Cuartoscuro

Milena Quiroga Romero solicitó licencia por 30 días para separarse del cargo, en vísperas del proceso interno de Morena, PVEM y PT

LA PAZ, BCS.- La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, solicitó licencia por 30 días para separarse del cargo, en vísperas del proceso interno de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), rumbo a la definición de coordinaciones estatales de la defensa de la Cuarta Transformación.

La solicitud fue aprobada este viernes por el Cabildo paceño en sesión extraordinaria. A partir del próximo lunes 22 de junio, la primera regidora, Amor Fenech Montaño, asumirá las funciones de la presidencia municipal. Durante la sesión, Quiroga Romero afirmó que su salida marca el cierre de una etapa en su trayectoria política al frente del Ayuntamiento.

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“Es un permiso temporal; sin embargo, muy seguramente ya no estaremos de vuelta”, expresó ante integrantes del Cabildo.

PREVIO AL PROCESO INTERNO

La alcaldesa encabezó el gobierno municipal desde 2021 y obtuvo la reelección en 2024. Durante su mensaje destacó avances de su administración y agradeció el respaldo de regidores y trabajadores municipales.

La separación ocurre a unos días de que Morena, PT y PVEM inicien el registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Cuarta Transformación, mecanismo que en procesos anteriores ha servido como antesala para la definición de candidaturas a gubernaturas.

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De acuerdo con el calendario presentado por las dirigencias nacionales de los tres partidos, los registros se realizarán de manera presencial en la Ciudad de México del 22 al 27 de junio.

La licencia de Quiroga Romero ocurre un día después de que el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, solicitara también separarse temporalmente del cargo por 21 días, en medio de los preparativos para el proceso interno de los partidos aliados de la llamada Cuarta Transformación, rumbo a la definición de la candidatura a la gubernatura en Baja California Sur.

RENDIRÁ INFORME

La alcaldesa con licencia se reunió este día con trabajadores del Ayuntamiento de La Paz, a quienes agradeció el respaldo brindado durante su gestión y reconoció su participación en los resultados alcanzados por la administración municipal.

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Esta tarde realizará un denominado “Encuentro Ciudadano” donde la alcaldesa rendirá un informe de resultados de cara a su registro como aspirante de Morena a la Coordinación Estatal.

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