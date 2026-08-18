Indagan en Morena militancia de Alejandro Arcos, presunto integrante de la mafia rumana

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    Indagan en Morena militancia de Alejandro Arcos, presunto integrante de la mafia rumana
    Montiel argumentó que la semana pasada negó la militancia porque no conoce el nombre de los casi 12 millones de afiliados. Cortesía

Ariadna Montiel informó que la CNHJ del partido investiga si sigue siendo integrante del mismo

CDMX.- Mientras la semana pasada negó que fuera militante del partido, ahora la líder nacional Ariadna Montiel informó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) indaga si sigue siendo integrante del partido Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado por sus presuntos nexos con la mafia rumana.

Montiel argumentó que la semana pasada negó la militancia porque no conoce el nombre de los casi 12 millones de afiliados.

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Sin embargo, justificó, la Secretaría de Organización le confirmó que sí está registrado en el primer padrón que hizo el partido en el 2013, pero en año pasado, en la campaña de actualización, no refrendó su militancia.

“Nosotros tenemos una amplia militancia, 12 millones en este registro que hemos hecho en los últimos meses. Yo no tengo en el momento quién está o quién no está afiliado. Me reportó el coordinador del padrón que está afiliado desde el 2013, como en el inicio. No tenemos el refrendo porque está desde el 2013, y no bajamos a la gente si no manifiesta su intención de no estar”, argumentó.

COMISIÓN DEBE ABRIR UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR PARA INVESTIGAR

“Le pedimos a la Comisión de Honestidad, como en todos los temas, que tenga conocimiento y actúe como considere. Está en el mismo estatus que todos los demás que aquí hemos comentado”.

La Comisión deberá abrir un procedimiento sancionador para investigar si está relacionado en algún delito, y si aplica alguna medida cautelar, como la suspensión de sus derechos partidistas, mientras resuelve de fondo si lo mantiene como militante o lo expulsa.

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Alejandro Enrique Arcos Romero está considerado uno de los principales operadores financieros de la mafia rumana, identificado así por autoridades estadounidenses y mexicanas.

FUE SECRETARIO PARTICULAR DE MARÍN MOLLINEDO

Además de ser exsecretario particular de Rafael Marín Mollinedo, como director de Aduanas, hasta hace unos días era su asesor en su campaña como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.

También se le señala de enriquecimiento junto con su pareja Araceli Hernández, también exfuncionaria de Aduanas.

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Tras exhibir su cercanía con el sujeto señalado, el aspirante Marín Mollinedo reconoció que éste ha sido su voluntario en su intento de ganar la candidatura a la gubernatura en Quintana Roo.

Sin embargo, expresó que no es Ministerio Público para estarlo investigando, y que no tiene nada que ver con los señalamientos que le hacen por presuntos delitos.

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