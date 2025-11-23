Iglesia pide frenar la violencia desde hogares, escuelas y gobiernos

CDMX.- La Arquidiócesis Primada de México señaló que México atraviesa una etapa que exige reconstruir la paz desde todos los ámbitos de la vida social y advirtió que esta tarea no recae únicamente en las autoridades, sino en la ciudadanía en su conjunto. A través de su editorial Desde la Fe, la Iglesia católica insistió en que la pacificación del país es “responsabilidad de todos”.

El texto subraya que la paz no se construye solo mediante estrategias gubernamentales, sino mediante acciones cotidianas que fortalezcan el tejido social. “La paz se apodera del entorno inmediato cuando se decide no responder con violencia a la violencia; se es honesto y se trabaja con honestidad”, señala el editorial.

TE PUEDE INTERESAR: Se centra el debate en redes sociales por la marcha de la Generación Z

La Iglesia destacó el papel de la familia como núcleo formativo y como la “primera escuela” donde se aprende a dialogar, resolver conflictos y pedir perdón. Desde ahí -afirma- se gestan relaciones que pueden contrarrestar el ambiente de violencia que afecta a amplias regiones del país.

“México necesita paz y la paz también nos necesita a nosotros. Sembrarla es responsabilidad de todos: de quienes gobiernan, de quienes enseñan, de quienes rezan, de quienes sufren, de quienes esperan”, indica el mensaje dirigido a fieles y autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Neutralizan drones y decomisan arsenal en Sinaloa; militares repelen agresión

El editorial también expone que la construcción de paz implica gestos cotidianos y comunitarios, como escuchar a quien lo necesita, acompañar a una persona enferma, visitar a quien está solo o brindar apoyo a quienes enfrentan momentos difíciles. Estas acciones, sostiene, contribuyen a modificar los entornos inmediatos.

Para la Iglesia, la violencia que enfrenta el país no se resolverá únicamente desde el poder político o las instituciones de seguridad, sino mediante una cultura del respeto y la reconciliación que sea impulsada desde hogares, escuelas, espacios públicos y comunidades religiosas.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian violencia desbordada, miles de desaparecidos y caída histórica en la economía

El documento concluye con un llamado a mantener esperanza activa frente a la inseguridad y a fortalecer la corresponsabilidad social. “La paz no es un deseo abstracto -apunta-, es una tarea diaria que requiere compromiso, escucha y presencia”.

La Arquidiócesis reiteró que continuará promoviendo espacios de diálogo y reflexión comunitaria en torno a la paz, al tiempo que exhortó a las autoridades a garantizar condiciones dignas y seguras para toda la población. Con información de Excelsior