Iglesia pide frenar la violencia desde hogares, escuelas y gobiernos

Noticias
/ 23 noviembre 2025
    Iglesia pide frenar la violencia desde hogares, escuelas y gobiernos
    La Iglesia destacó el papel de la familia como núcleo formativo y como la “primera escuela”. /FOTO: ESPECIAL

En su editorial semanal, la Arquidiócesis Primada de México sostuvo que la pacificación del país no depende solo de las autoridades, sino del compromiso social, comunitario y familiar

CDMX.- La Arquidiócesis Primada de México señaló que México atraviesa una etapa que exige reconstruir la paz desde todos los ámbitos de la vida social y advirtió que esta tarea no recae únicamente en las autoridades, sino en la ciudadanía en su conjunto. A través de su editorial Desde la Fe, la Iglesia católica insistió en que la pacificación del país es “responsabilidad de todos”.

El texto subraya que la paz no se construye solo mediante estrategias gubernamentales, sino mediante acciones cotidianas que fortalezcan el tejido social. “La paz se apodera del entorno inmediato cuando se decide no responder con violencia a la violencia; se es honesto y se trabaja con honestidad”, señala el editorial.

TE PUEDE INTERESAR: Se centra el debate en redes sociales por la marcha de la Generación Z

La Iglesia destacó el papel de la familia como núcleo formativo y como la “primera escuela” donde se aprende a dialogar, resolver conflictos y pedir perdón. Desde ahí -afirma- se gestan relaciones que pueden contrarrestar el ambiente de violencia que afecta a amplias regiones del país.

“México necesita paz y la paz también nos necesita a nosotros. Sembrarla es responsabilidad de todos: de quienes gobiernan, de quienes enseñan, de quienes rezan, de quienes sufren, de quienes esperan”, indica el mensaje dirigido a fieles y autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Neutralizan drones y decomisan arsenal en Sinaloa; militares repelen agresión

El editorial también expone que la construcción de paz implica gestos cotidianos y comunitarios, como escuchar a quien lo necesita, acompañar a una persona enferma, visitar a quien está solo o brindar apoyo a quienes enfrentan momentos difíciles. Estas acciones, sostiene, contribuyen a modificar los entornos inmediatos.

Para la Iglesia, la violencia que enfrenta el país no se resolverá únicamente desde el poder político o las instituciones de seguridad, sino mediante una cultura del respeto y la reconciliación que sea impulsada desde hogares, escuelas, espacios públicos y comunidades religiosas.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian violencia desbordada, miles de desaparecidos y caída histórica en la economía

El documento concluye con un llamado a mantener esperanza activa frente a la inseguridad y a fortalecer la corresponsabilidad social. “La paz no es un deseo abstracto -apunta-, es una tarea diaria que requiere compromiso, escucha y presencia”.

La Arquidiócesis reiteró que continuará promoviendo espacios de diálogo y reflexión comunitaria en torno a la paz, al tiempo que exhortó a las autoridades a garantizar condiciones dignas y seguras para toda la población. Con información de Excelsior

Temas


Familias
Violencia

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Iglesia Católica

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La manifestación del pasado 15 de noviembre provocó polémica en las redes sociales, derivado de un alto contenido político.

Se centra el debate en redes sociales por la marcha de la Generación Z
Como parte de la audiencia inicial por agentes del Ministerio Público en torno al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue difundida supuesta carta póstuma que dejó un implicado en el crimen.

‘Cuando leas esto, yo estaré muerto’, revelan carta póstuma de implicado en homicidio de Carlos Manzo
El reinado de la tabasqueña Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha comenzado con turbulencias.

Pemex niega injerencia con Directivos de Miss Universo ni con triunfo de Fátima Bosch
Estos casos han reportado un relevante incremento en el último año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.

Coahuila: Alarma por aumento de 42% en casos de tumores malignos de próstata
Si eres uno de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, necesitas saber que ya se dio a conocer cuál es la siguiente fecha de pago para este mes de noviembre.

Pensión del Bienestar: calendario oficial del 24 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Patrick Mahomes condujo la ofensiva decisiva de los Chiefs en el tiempo extra ante los Colts.

Chiefs remontan y sostienen su aspiración de Playoffs en una jornada con movimientos clave en la NFL
El Buque Escuela Cuauhtémoc finalmente ha regresado a México, tras sufrir un accidente durante el pasado mayo, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Buque Escuela Cuauhtémoc atraca en Veracruz; Sheinbaum homenajea a cadetes fallecidos
Cazzu reprueba que su encuentro con Belinda cause tanto morbo

Cazzu reprueba que su encuentro con Belinda cause tanto morbo