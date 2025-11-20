FGR llama a comparecer a exesposo de gobernadora Marina del Pilar por red criminal
Otros empresarios y personajes políticos también fueron llamados a comparecer por red de delitos con recursos de procedencia ilícita y vínculos criminales
Se difundió un oficio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) donde se llamó a comparecer a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
De acuerdo con lo que se ha informado, esto fue parte de la investigación federal contra una red delictiva, que involucra a políticos y empresarios, dedicada a delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y vínculos con el crimen organizado.
Mediante el documento, se le informó a Torres su obligación de presentarse en las oficinas de la FGR en Ciudad de México, con su abogado y documentación solicitada, en una cita programada este jueves 20 de noviembre a las 11:00 horas.
FGR LLAMÓ A COMPARECER A OTROS INVOLUCRADOS
De acuerdo con el medio Infobae, entre los principales señalados, destacan figuras de alto perfil como el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; exalcalde de Ensenada y senador, Armando Ayala Robles; el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez; y el hermano de Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso.
“La FGR ha formalizado los cargos en contra de Torres Torres, quien ya había estado en el centro de la discusión pública meses atrás, cuando el gobierno de Estados Unidos revocó su visa de turista, así como la de su entonces esposa, Marina del Pilar”, expone Infobae.
(Con información de Infobae)