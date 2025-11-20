FGR llama a comparecer a exesposo de gobernadora Marina del Pilar por red criminal

Se difundió un oficio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) donde se llamó a comparecer a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

De acuerdo con lo que se ha informado, esto fue parte de la investigación federal contra una red delictiva, que involucra a políticos y empresarios, dedicada a delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y vínculos con el crimen organizado.

Mediante el documento, se le informó a Torres su obligación de presentarse en las oficinas de la FGR en Ciudad de México, con su abogado y documentación solicitada, en una cita programada este jueves 20 de noviembre a las 11:00 horas.