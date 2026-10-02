Frena narcopolítica y cárteles inversión en México, alerta EU

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Frena narcopolítica y cárteles inversión en México, alerta EU
    El Gobierno de Sheinbaum impulsa medidas anticorrupción, pero EU advierte que persisten desafíos en transparencia, supervisión y Estado de derecho. IA

EU advierte que corrupción, presuntos nexos de políticos con cárteles e impunidad siguen afectando la confianza e inversión en México

Prácticas de corrupción en México, que incluyen presuntos vínculos de políticos con cárteles del narcotráfico, continúan socavando la confianza pública y son una preocupación para los inversionistas en el País, asegura el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En el Reporte sobre el Clima de Inversión en México, versión 2025, el Departamento de Estado advierte que, si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una agenda de iniciativas anticorrupción, los desafíos en el tema persisten en el País e incluyen los nexos con el crimen organizado.

https://vanguardia.com.mx/dinero/el-dolar-sube-por-cuarto-dia-y-se-vende-en-1876-pesos-es-el-nivel-mas-alto-desde-diciembre-del-2025-AP23868901

Menciona que algunos de los informes más comunes de corrupción oficial en México involucran a funcionarios gubernamentales que roban fondos públicos, crean empresas ficticias para desviar dinero público o exigen sobornos a cambio de no procesar actividades delictivas ni adjudicar contratos públicos.

“La Presidenta Sheinbaum ha implementado varias iniciativas anticorrupción centradas en fortalecer la supervisión, reducir el nepotismo, modernizar la administración pública y mejorar la transparencia”, indica el Reporte sobre el Clima de Inversión en México en su sección dedicada a la corrupción.

“Sin embargo”, agrega, “existen desafíos importantes que persisten y que continúan socavando la confianza pública, como las acusaciones que vinculan a funcionarios con el crimen organizado, preocupaciones por el debilitamiento de instituciones autónomas de transparencia como el INAI.

“También la impunidad persistente, la influencia de los cárteles en los Gobiernos locales y preocupaciones de inversionistas por el Estado de derecho”.

El Reporte es el principal informe del Gobierno de Estados Unidos que registra las principales preocupaciones de las empresas estadounidenses sobre las condiciones para el sector privado alrededor del mundo y, en el caso de México, abarca 36 páginas este año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/harfuch-anuncia-acciones-del-gobierno-tras-la-barbarie-en-escuela-de-torreon-KP23869571

El Departamento de Estado recuerda que México es parte de la Convención contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (Convención contra el Soborno).

Incluso, insiste en que el Gobierno mexicano ha promulgado o propuesto leyes para combatir la corrupción y el soborno.

Los delitos federales de soborno, indica, se castigan con hasta 14 años de prisión, según el monto del soborno.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Narcotráfico
Inversiones

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


INAI

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
El gobierno federal alista un decreto que establecerá obligaciones para las plataformas digitales en la detección, reporte y retiro de contenidos que inciten directamente a la violencia.

Tras tragedia en Torreón, Sheinbaum obligará con decreto a plataformas a retirar publicaciones violentas
La publicación atribuida a uno de los detenidos comenzó a circular tras el ataque ocurrido en la secundaria del ejido La Unión.

‘Ya me toca a mí’: circula video atribuido a presunto homicida de secundaria en Torreón
Esta nueva tragedia escolar deja en evidencia problemas estructuras que influyen en la sociedad coahuilense.

Barbarie en secundaria de Torreón exige trabajo de todos
El ataque en la Secundaria General Número 13 evidencia, de acuerdo con el sociólogo Fernando Araujo, la necesidad de diagnosticar las violencias que enfrentan los jóvenes.

Ataque en secundaria de Torreón obliga a revisar las violencias que enfrentan los jóvenes: sociólogo de la UAdeC
Coahuila: el acoso escolar, una bomba de tiempo que requiere atención

Coahuila: el acoso escolar, una bomba de tiempo que requiere atención
‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón

‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón
La Ronda Divisional de la MLB 2026 reúne a los ocho sobrevivientes de octubre en cuatro series al mejor de cinco juegos.

Series Divisionales MLB 2026: así se jugarán los cruces rumbo a la Serie Mundial
Violencia en escuelas de Saltillo: ataques, represión y fallas en la protección de estudiantes

Violencia en escuelas de Saltillo: ataques, represión y fallas en la protección de estudiantes