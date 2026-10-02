Frena narcopolítica y cárteles inversión en México, alerta EU

Prácticas de corrupción en México, que incluyen presuntos vínculos de políticos con cárteles del narcotráfico, continúan socavando la confianza pública y son una preocupación para los inversionistas en el País, asegura el Departamento de Estado de Estados Unidos. En el Reporte sobre el Clima de Inversión en México, versión 2025, el Departamento de Estado advierte que, si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una agenda de iniciativas anticorrupción, los desafíos en el tema persisten en el País e incluyen los nexos con el crimen organizado.

Menciona que algunos de los informes más comunes de corrupción oficial en México involucran a funcionarios gubernamentales que roban fondos públicos, crean empresas ficticias para desviar dinero público o exigen sobornos a cambio de no procesar actividades delictivas ni adjudicar contratos públicos. “La Presidenta Sheinbaum ha implementado varias iniciativas anticorrupción centradas en fortalecer la supervisión, reducir el nepotismo, modernizar la administración pública y mejorar la transparencia”, indica el Reporte sobre el Clima de Inversión en México en su sección dedicada a la corrupción. “Sin embargo”, agrega, “existen desafíos importantes que persisten y que continúan socavando la confianza pública, como las acusaciones que vinculan a funcionarios con el crimen organizado, preocupaciones por el debilitamiento de instituciones autónomas de transparencia como el INAI. “También la impunidad persistente, la influencia de los cárteles en los Gobiernos locales y preocupaciones de inversionistas por el Estado de derecho”. El Reporte es el principal informe del Gobierno de Estados Unidos que registra las principales preocupaciones de las empresas estadounidenses sobre las condiciones para el sector privado alrededor del mundo y, en el caso de México, abarca 36 páginas este año.

El Departamento de Estado recuerda que México es parte de la Convención contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (Convención contra el Soborno). Incluso, insiste en que el Gobierno mexicano ha promulgado o propuesto leyes para combatir la corrupción y el soborno. Los delitos federales de soborno, indica, se castigan con hasta 14 años de prisión, según el monto del soborno.