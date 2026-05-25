Freno al puerto en Loreto: el polémico decreto da marcha atrás para proteger la bahía

Las recientes movilizaciones sociales y ambientales en Baja California Sur han marcado un punto de inflexión en la política portuaria de la región. Ante las enérgicas protestas generadas por el riesgo de un impacto irreversible en el ecosistema marino, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido echar abajo el decreto que habilitaba a Loreto como puerto de altura. El documento original, publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), encendió las alarmas de la comunidad científica y local. Ahora, a través de un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), el Ejecutivo federal busca revertir esta acción con un nuevo decreto diseñado específicamente para garantizar la protección del Parque Nacional Bahía de Loreto.

Un santuario ecológico de alta relevancia La decisión de abrogar la recategorización del puerto no es casualidad; responde a la inmensa riqueza biológica de la zona. En el documento oficial, la mandataria reconoce que la Bahía de Loreto es un área de alta relevancia ecológica que alberga una diversidad inigualable de ecosistemas terrestres y marinos. Entre las especies prioritarias que habitan sus aguas y porción insular destacan gigantes del océano como la ballena azul, la ballena jorobada y los cachalotes. Además, es un refugio vital para delfines, el lobo marino de California y el murciélago pescador. Todas estas especies, varias de ellas endémicas o sujetas a protección especial, representan un activo de valor incalculable tanto a nivel ambiental como para el turismo sustentable de la región. El nuevo plan de acción: diálogo y ordenamiento Para conciliar las necesidades turísticas, de navegación y de conservación, el Artículo 2 del nuevo decreto establece la creación de una mesa de trabajo interinstitucional. El objetivo primordial de este grupo será actualizar el Programa de Manejo del Área Natural Protegida y establecer una regulación administrativa estricta en materia de navegación para el Puerto de Loreto. Esta mesa de diálogo representa un esfuerzo de coordinación sin precedentes entre el Gobierno de México, el Gobierno de Baja California Sur y la comunidad local.

¿Cómo estará integrada la mesa de trabajo? Para garantizar la pluralidad y la toma de decisiones informada, el grupo de trabajo estará compuesto de la siguiente manera: - Coordinación: A cargo de una persona servidora pública de la Secretaría de Gobernación (Segob). - Secretaría Técnica: Asumida por un representante de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API BCS). - Representación federal: Funcionarios de la Secretaría de Marina (Semar), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Turismo (Sectur) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). - Representación ciudadana: Cinco personas de los ámbitos académico, científico, social, profesional y cultural, elegidas por su destacada trayectoria en la defensa de la bahía.

Plazos y presupuesto El nuevo decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el DOF. A partir de esa fecha, las dependencias tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para instalar formalmente la mesa de trabajo. Finalmente, el documento aclara que este giro hacia la conservación no implicará gastos extraordinarios. Todas las erogaciones generadas por la entrada en vigor de la medida se cubrirán con el presupuesto ya aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin autorizar ampliaciones financieras para las dependencias involucradas en el ejercicio fiscal actual ni en los subsecuentes.

Publicidad