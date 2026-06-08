Garantiza Morena aval de Lazzeri como embajador en Estados Unidos; el miércoles será ratificado

CDMX.- Si la oposición se rehúsa a ratificar el nombramiento de Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México ante Estados Unidos, el miércoles próximo en el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las bancadas de Morena podrían empujar sin problema la ratificación, aseguró el jefe de Morena, Ignacio Mier.

Lazzeri comparecerá ese día por la mañana ante la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales y al mediodía se presume que su nombramiento sería ratificado por el pleno, para suceder en el cargo a Esteban Moctezuma.