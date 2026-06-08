Garantiza Morena aval de Lazzeri como embajador en Estados Unidos; el miércoles será ratificado

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    Garantiza Morena aval de Lazzeri como embajador en Estados Unidos; el miércoles será ratificado
    ”La mayoría está asegurada, pero esperemos (...) le den el visto bueno por parte de los legisladores”, explicó Ignacio Mier. Cuartoscuro

Roberto Lazzeri será ratificado el miércoles próximo en el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión

CDMX.- Si la oposición se rehúsa a ratificar el nombramiento de Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México ante Estados Unidos, el miércoles próximo en el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, las bancadas de Morena podrían empujar sin problema la ratificación, aseguró el jefe de Morena, Ignacio Mier.

Lazzeri comparecerá ese día por la mañana ante la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales y al mediodía se presume que su nombramiento sería ratificado por el pleno, para suceder en el cargo a Esteban Moctezuma.

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“La mayoría está asegurada, pero esperemos que la exposición (de Lazzeri), su presentación y la respuesta a los cuestionamientos (en el seno de la Comisión) le den el visto bueno por parte de los legisladores”, explicó Mier.

‘ES LO QUE AHORA SE REQUIERE’

En opinión del senador poblano, el perfil que representa Roberto Lazzeri (economista, ex director de Nafin y Bancomext y ex jefe de gabinete del entonces Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O) “es lo que se requiere en este momento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-senador-enrique-inzunza-no-se-presentara-en-el-pernante-IF21243795

“Sin lugar a dudas, el tema central con Estados Unidos es nuestra relación comercial, con el 80 por ciento de la economía de exportación y de intercambio manufacturero con Estados Unidos. Y eso no lo podemos evitar. Hay otras opciones, sí, pero en este momento esa es nuestra realidad”, reconoció.

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