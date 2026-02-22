García Harfuch informa detención de 15 generadores de violencia en Chiapas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que tras un operativo interinstitucional en Tapachula, Chiapas, se detuvo a 15 personas a quienes les aseguraron 15 armas largas, drogas y nueve vehículos.

“En seguimiento a varias denuncias ciudadanas en Tapachula, Chiapas, en una acción encabezada por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Fiscalía de Chiapas, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, SSPC y Fiscalía General de la República, se realizó un operativo interinstitucional donde fueron detenidos 15 generadores de violencia”, detalló el funcionario a través de su cuenta oficial en X.

Se trató del trabajo encabezado por la Secretaría de Seguridad de Pueblo de Chiapas, en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

García Harfuch agradeció la coordinación estrecha en materia de seguridad con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.

¿QUÉ SE ASEGURÓ Y QUIÉNES SON LOS DETENIDOS?

Autoridades chiapanecas afirmaron que se realizó de manera simultánea en distintos sectores de Tapachula para lograr la detención de objetivos prioritarios y el aseguramiento de artefactos.

De acuerdo con García Harfuch, se lograron los siguientes resultados en operativo en Chiapas:

- 15 sujetos identificados como “generadores de violencia”;

- 15 armas largas;

- Decomiso de diversas dosis de sustancias ilícitas;

- Aseguramiento de 9 vehículos.

Mientras tanto, Chiapas afirma que los vehículos asegurados fueron de las marcas Nissan Frontier, Mazda CX-5, Jeep Rubicón, Toyota HEV XSE, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo con características de transporte público, Toyota Camry, Ford Expedition y una motocicleta Italika, la cual está relacionada con posibles indicios a hechos ilícitos.

Los detenidos fueron identificados como: Víctor ‘N’, Gabriel ‘N’, Iván ‘N’, Noé ‘N’, Moisés ‘N’, Jersoon ‘N’, Jhon ‘N’, Humberto ‘N’, Roberto ‘N’, Héctor ‘N’, Dáymel ‘N’, Francisco ‘N’, Diego ‘N’, David ‘N’ y un menor de edad cuya identidad es reservada.

Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades competentes, detalló la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas en un comunicado publicado en redes sociales.