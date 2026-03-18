García Harfuch se reúne con Kash Patel, director del FBI, en Washington

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió con Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Washington, Estados Unidos. A través de redes sociales, el secretario mexicano informó que acudió como representante del Gabinete de Seguridad de México para tratar temas de interés binacional y por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos”, escribió García Harfuch en X.

Expresó que derivado del intercambio de información las autoridades mexicanas han logrado detener a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como a generadores de violencia “que afectan a nuestro país”. ”Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó el secretarío de Seguridad.

OBJETIVOS PRIORITARIOS MÉXICO-FBI La reunión se dio tras el anunció de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la detención de al menos ocho objetivos mexicanos del FBI que era buscados por traficar droga, homicidio o estaban acusados de abuso sexual. Además, la más reciente captura de Ramúel Ramírez Jr, un ciudadano estadounidense fugitivo que se escondía en México, fue arrestado el 10 de marzo en Culiacán, Sinaloa, por la FGR y agentes de la SSPC con apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM).

Medios de comunicación contabilizan que en un año, al menos cuatro de los diez objetivos prioritarios del FBI han sido detenidos en México y posteriormente puestos en manos del Gobierno de EU por delitos desde crimen organizado, tráfico de drogas y homicidio.

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