García Harfuch se reúne con Kash Patel, director del FBI, en Washington

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México
/ 18 marzo 2026
    García Harfuch se reúne con Kash Patel, director del FBI, en Washington
    El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, se reunió con Kash Patel, director del FBI en Washington, Estados Unidos. X

Acudió como representante del Gabinete de Seguridad de México para tratar temas de interés binacional

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió con Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Washington, Estados Unidos.

A través de redes sociales, el secretario mexicano informó que acudió como representante del Gabinete de Seguridad de México para tratar temas de interés binacional y por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/harfuch-anuncia-detencion-de-samuel-ramirez-jr-buscado-por-el-fbi-ofrecian-recompensa-de-1-mdd-AL19563223

“Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos”, escribió García Harfuch en X.

Expresó que derivado del intercambio de información las autoridades mexicanas han logrado detener a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como a generadores de violencia “que afectan a nuestro país”.

”Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó el secretarío de Seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/fbi-confirma-captura-de-samuel-n-en-sinaloa-era-uno-de-los-mas-buscados-por-asesinato-en-eu-CL19561047

OBJETIVOS PRIORITARIOS MÉXICO-FBI

La reunión se dio tras el anunció de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la detención de al menos ocho objetivos mexicanos del FBI que era buscados por traficar droga, homicidio o estaban acusados de abuso sexual.

Además, la más reciente captura de Ramúel Ramírez Jr, un ciudadano estadounidense fugitivo que se escondía en México, fue arrestado el 10 de marzo en Culiacán, Sinaloa, por la FGR y agentes de la SSPC con apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-en-cdmx-senalado-como-autor-intelectual-de-asesinato-de-candidato-presidencial-de-ecuador-KP19618156

Medios de comunicación contabilizan que en un año, al menos cuatro de los diez objetivos prioritarios del FBI han sido detenidos en México y posteriormente puestos en manos del Gobierno de EU por delitos desde crimen organizado, tráfico de drogas y homicidio.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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