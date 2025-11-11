Gobierno afirma que los homicidios dolosos cayeron 37% en los primeros trece meses del mandato de Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), afirmó que los homicidios en México cayeron un 37 % en los primeros trece meses de presidencia de Claudia Sheinbaum, periodo en el que van más de 37,000 detenidos por delitos de alto impacto y casi trescientas toneladas de droga confiscadas.

Esto quiere decir que el promedio diario de asesinatos descendió a 54.5 en octubre frente a los 86.9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que implica 32 homicidios menos por día.

Añadió que el pasado mes fue octubre con el registro más bajo de homicidios dolosos desde 2016.

“En este periodo (al analizar) los primeros nueve meses de cada año, este 2025 es el más bajo desde 2016”, dijo Figueroa en la conferencia diaria de la presidenta Sheinbaum.

La titular del SESNSP detalló que siete de los 32 estados mexicanos concentran un 51% de los homicidios en los primeros diez meses del año: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.