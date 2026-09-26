Gobierno de Sheinbaum subsidia con 8.55 pesos el litro de diesel

Esta es la segunda semana que Hacienda decide aplicar un estímulo adicional al combustible, debido a los altos precios internacionales que se han registrado en las últimas semanas, derivados de la guerra en Medio Oriente.

La Secretaría de Hacienda (SHCP) decidió absorber el IEPS del diésel y aplicar un estímulo adicional de 1.1896 pesos por litro de combustible para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. Con esta medida, el Gobierno de la 4T subsidiará cada litro del diésel con 8.55 pesos.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda anunció que para esta semana se aplicará un estímulo de 100 por ciento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Esto significa que el erario absorberá los 7.3634 pesos por litro que se establecieron como cuota por IEPS y, además, aportará 1.1896 pesos por litro.

La medida busca evitar presiones inflacionarias debido a que el diésel es el principal insumo del sector autotransporte de carga, que mueve más de 70 por ciento de las mercancías en el país, según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Además de la presión por el conflicto armado en Medio Oriente, el precio del diésel se vio presionado en los últimos días por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de establecer una prohibición temporal a las exportaciones del combustible de ese país.

El DOF establece, además, que Hacienda determinó un estímulo fiscal de 72.09 y 72.11 por ciento del IEPS de las gasolinas Magna y Premium, respectivamente.

Esto significa que el Gobierno renunciará a la recaudación de 4.83 pesos del impuesto por cada litro de Magna y de 4.08 pesos por Premium.

En tanto, los consumidores deberán pagar esta semana 1.8701 y 1.5779 pesos por cada litro de Magna y Premium, en ese orden.

En la semana del 12 al 18 de septiembre, Hacienda decidió aplicar al 100 por ciento el estímulo fiscal del diésel, lo que representó que el Gobierno absorbiera en su totalidad la cuota de 7.3634 pesos por litro de diésel, una medida que no tomaba desde marzo.

En cambio, para la semana del 19 al 25 de septiembre, únicamente se aplicó un estímulo de 1.8361 pesos por litro.