Gobierno plantea subir 10% cuotas aéreas en México; advierten alza en el precio de los boletos

El Ejecutivo justificó el alza, en el Paquete Económico 2027, bajo el argumento de que con ello se busca responder al aumento constante del volumen de operaciones aéreas comerciales, de carga y aviación general en el País.

El Gobierno federal planteó un incremento del 10 por ciento a las aerolíneas en las cuotas por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo nacional, medida que impactará en los precios de los boletos de avión.

También se propone la reconfiguración del sistema aeroportuario, que ha exigido el rediseño de rutas y la ampliación en la plantilla de controladores y personal técnico.

Sin embargo, Juan Antonio José, especialista del sector aéreo, señaló que la medida busca un fin meramente recaudatorio que no se traducirá en mejoras operativas para el organismo.

“La aviación civil no es una prioridad para este Gobierno” , sostuvo.

“Es una contradicción que por un lado quieran elevar la recaudación”, agregó, “y, por el otro, le recorten más del 70 por ciento del presupuesto al organismo que proporciona los servicios (Seneam)” .

Actualmente, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) administra más de 5.5 millones de kilómetros cuadrados y gestiona más de un millón de operaciones anuales.

De acuerdo con el Gobierno, las cuotas han permanecido sin actualizaciones sustanciales durante un período prolongado.