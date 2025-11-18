Uruapan colapsa financieramente: Bedolla advierte insolvencia técnica del ayuntamiento

CDMX.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que el municipio de Uruapan se encuentra en lo que calificó como una “quiebra técnica”, debido a la falta de liquidez para cubrir sus obligaciones financieras fundamentales.

Durante una conferencia de prensa, Bedolla explicó que otros municipios también presentan dificultades para cerrar el año, pero en el caso de Uruapan la situación es más grave, pues el ayuntamiento carece de los recursos necesarios para pagar sueldos, aguinaldos y gastos operativos.

Según información publicada, el presupuesto aprobado para 2025 por el ayuntamiento ascendió a mil 313.8 millones de pesos, de los cuales el 63.3% se destinó a gasto corriente. Esto limita la capacidad de inversión y de amortización de deuda, lo que agrava el desequilibrio financiero.

El gobernador señaló que el estado intervendrá para asegurar que los compromisos con el sector salud, educación y magisterio sean cumplidos. Indicó que el gobierno estatal ya tiene asegurados los recursos para esos pagos y buscará estabilizar a Uruapan para el cierre del ejercicio fiscal.

La expresión “quiebra técnica” hace referencia a una situación contable en la cual los pasivos superan a los activos, es decir, el patrimonio neto se encuentra en números rojos. En ese sentido, el ayuntamiento enfrenta un desequilibrio estructural que requiere medidas extraordinarias.

La comunidad local y organizaciones civiles han expresado su preocupación por el impacto que esto podría tener en los servicios públicos, la operación municipal y la gobernabilidad de la región. Por su parte, el gobierno estatal ha prometido coordinarse con la nueva administración municipal para enfrentar la crisis financiera.

La nueva presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, viuda del anterior alcalde asesinado, ha sido mencionada como interlocutora del gobierno estatal para gestionar el rescate financiero. Bedolla aseguró que el estado no dejará sola a la administración municipal en esta contingencia.

El reconocimiento oficial de la quiebra técnica marca un momento crítico para Uruapan, que además enfrenta altos niveles de violencia y presión del crimen organizado. La combinación de crisis financiera y seguridad plantea un reto considerable para la gobernabilidad del municipio. Con información de El Universal