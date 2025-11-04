Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con la presidenta Claudia Sheinbaum

México
/ 4 noviembre 2025
    Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con la presidenta Claudia Sheinbaum
    Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con la presidenta Claudia Sheinbaum FOTO: VANGUARDIA

Se estima que Grecia Quiroz sea la próxima presidenta municipal de Uruapan, tras el fallecimiento de Manzo

Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro ocurre cuatro días después del asesinato del presidente municipal michoacano, ocurrido el pasado 1 de noviembre, hecho que generó indignación nacional y reacciones de solidaridad por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

TE PUEDE INTERESAR: Con sombreros ‘ensangrentados’, honra Cámara de Diputados a Carlos Manzo

De acuerdo con fuentes de Presidencia, la reunión tiene un carácter estrictamente privado y formó parte de las acciones de acompañamiento que el Gobierno federal ofreció a la familia del alcalde tras su homicidio.

Cabe mencionar que la mandataria ha expresado públicamente sus condolencias y refrendó el compromiso de su administración para que no haya impunidad en el caso.

Además, Sheinbaum Pardo ha instruido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, mantener comunicación permanente con las autoridades de Michoacán para fortalecer las investigaciones y garantizar la seguridad en Uruapan.

Se prevé que Grecia Quiroz sea la nueva presidenta municipal de Uruapan tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo, esto tras rendir protesta en el Congreso estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran pertenencias de exalcalde michoacano desaparecido

Esta mañana de martes, la mandataria federal anunció durante su conferencia matutina el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, una estrategia de seguridad integral que, dijo, buscará atender de fondo las causas de violencia en la entidad y fortalecer la presencia del Estado en justicia, desarrollo económico y cultura.

Michoacán
México

