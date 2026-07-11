Hacienda exige pago de 46 mdp por usar Campo Marte durante el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO 11-Jul-2026.- Aunque las Secretarías de Turismo y de la Defensa Nacional entregaron el aprovechamiento del inmueble a una empresa privada sin mediar contraprestación económica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calculó posteriormente un cobro de 46 millones de pesos por el uso del espacio federal.

Un oficio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), órgano desconcentrado de Hacienda, dirigido a las propias Sectur y Defensa, fijó el monto que debía cubrirse por la ocupación de 40 mil metros cuadrados del Campo Militar Marte durante 39 días.

El documento, fechado el 8 de junio de 2026, tres días antes del arranque del Mundial, establece el pago por el evento “Campo Marte 2026 (Incluye evento México de mis sabores)”, organizado por la empresa The Mates Contents del 10 de junio al 19 de julio.

”Se solicita que en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, requiera al interesado para que, en un término igual, remita el comprobante de pago por la cantidad descrita”, señala el oficio firmado por Francisco Javier Aguilar García, Director de Gestión de Uso de Inmuebles del INDAABIN, el cual se dio a conocer esta semana.