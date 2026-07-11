Hacienda exige pago de 46 mdp por usar Campo Marte durante el Mundial 2026
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Pese a que Sectur y la Sedena entregaron gratis el inmueble militar a una empresa privada la SHCP emitió un cobro millonario por la explotación comercial del espacio federal
CIUDAD DE MÉXICO 11-Jul-2026.- Aunque las Secretarías de Turismo y de la Defensa Nacional entregaron el aprovechamiento del inmueble a una empresa privada sin mediar contraprestación económica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calculó posteriormente un cobro de 46 millones de pesos por el uso del espacio federal.
Un oficio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), órgano desconcentrado de Hacienda, dirigido a las propias Sectur y Defensa, fijó el monto que debía cubrirse por la ocupación de 40 mil metros cuadrados del Campo Militar Marte durante 39 días.
El documento, fechado el 8 de junio de 2026, tres días antes del arranque del Mundial, establece el pago por el evento “Campo Marte 2026 (Incluye evento México de mis sabores)”, organizado por la empresa The Mates Contents del 10 de junio al 19 de julio.
”Se solicita que en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, requiera al interesado para que, en un término igual, remita el comprobante de pago por la cantidad descrita”, señala el oficio firmado por Francisco Javier Aguilar García, Director de Gestión de Uso de Inmuebles del INDAABIN, el cual se dio a conocer esta semana.
CONTRASTE CON CONVENIO ORIGINAL
Este cálculo contrasta con el convenio firmado previamente entre la Defensa, Turismo y la compañía The Mates Contents, en el cual se había establecido originalmente que no existiría contraprestación entre las partes por la utilización del inmueble militar.
De acuerdo con el desglose elaborado por Hacienda, el monto total asciende a 46 millones 71 mil 827 pesos, integrado por distintas áreas distribuidas dentro del festival:
Espacio gastronómico: 11 mil 575 metros cuadrados, valuado en 23 millones de pesos.
Espacio recreativo-musical: 21 mil 233 metros cuadrados, con un monto de 18.2 millones de pesos.
Áreas de exposición y arte: Se calcularon 2.4 millones de pesos.
Actividades deportivas: Se tasaron en 2.3 millones de pesos.
OPERACIÓN DURANTE EL MUNDIAL
El INDAABIN explicó que el monto fue determinado con base en un dictamen valuatorio para el cobro de derechos por uso y aprovechamiento de espacios destinados a eventos cívicos, culturales, deportivos y gastronómicos en el inmueble.
El Campo Marte, ubicado junto al Auditorio Nacional y administrado por la Defensa, fue destinado durante el Mundial a actividades recreativas, conciertos, transmisión de partidos en vivo y venta de alimentos y bebidas. Hasta antes de la intervención de Hacienda, el uso del espacio público estaba sustentado en un acuerdo que permitía la operación del festival sin que existiera un pago establecido por la explotación comercial del inmueble federal.