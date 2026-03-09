Hacienda recauda 20% más por IEPS; economistas alertan inflación en 2026

México
/ 9 marzo 2026
    El alza al IEPS genera 46 mil mdp, pero su baja elasticidad impide reducir el consumo, lo que hace que Hacienda priorice ingresos ante un panorama inflacionario. IA

Los “impuestos saludables” repuntaron este enero de 2026 en tabaco y bebidas, pero advierten inflación mayor al 4%

El Gobierno federal recaudó más por la aplicación de los llamados impuestos saludables en el arranque de año, pero provocó presiones en precios que podrían extenderse a lo largo de 2026, un factor que podría llevar a la inflación por encima del 4.0 por ciento, advirtieron analistas.

La recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) distinto al aplicado en gasolinas y diésel repuntó 20 por ciento real anual en enero de 2026, a 46 mil 172 millones de pesos, por el alza de impuestos saludables.

Esta tasa de crecimiento significó a su vez el mayor avance desde 2021, cuando este tipo de impuesto registró una caída de 21.7 por ciento real anual en enero de ese año, según cifras de la Secretaría de Hacienda.

Desglose de la recaudación por rubro:

-Tabacos labrados: Aumentaron 51 por ciento real anual en enero de este año, a 26 mil 615 millones de pesos.

-Bebidas saborizadas: Registraron 4 mil 990 millones de pesos, un incremento de 10 por ciento real anual en dicho mes.

-Bebidas energizantes: Se registraron ingresos de 8.6 millones de pesos, un aumento de 53 por ciento real anual en enero.

En el Paquete Económico 2026, el Gobierno federal dijo que los impuestos saludables buscan desincentivar el consumo de productos que afectan la salud de la población. Sin embargo, los productos con este nuevo impuesto tienen baja elasticidad, es decir, la gente los sigue comprando a pesar de que sean más caros, lo cual es positivo para la recaudación, pero negativo para la inflación, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base.

“Están buscando recaudar dinero de donde sea, la gente los va seguir comprando a pesar del incremento en el precio, el Gobierno sabe eso y sabe que van a recaudar más, obviamente no es como para arreglar el problema del déficit pero pues poquito aquí, poquito allá empieza a generarse más dinero”.

“Es positivo en términos de la recaudación pero en términos de la inflación no porque sí generó presiones inflacionarias que no necesariamente van a tener un efecto temporal o sea sí podría alargarse el resto del año y será un factor que lleve la inflación por encima del 4.0 por ciento”, indicó Siller.

La analista prevé que la tendencia de aumento en la recaudación por los impuestos saludables se mantendrá el resto de 2026, pero podría presentarse un hueco en las finanzas públicas.

“Ahorita sí han recaudado más por el IEPS que subieron a bebidas endulzantes y tabaco pero por otro lado yo creo que se va terminar generando un hueco por el IEPS a las gasolinas para que amortigüe el golpe sobre la inflación en México”, consideró Siller.

