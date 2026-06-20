Hallan calcinada en Ojuelos a mujer desaparecida en Aguascalientes

GUADALAJARA, JAL.- El cadáver de una mujer que estaba desaparecida en Aguascalientes fue localizado en su auto calcinado en Ojuelos. La Fiscalía de Aguascalientes informó que hay un hombre detenido quien será llevado ante un juez.

Lucía Alba González, de 44 años, dejó de ser vista por su familia el 14 de junio en la ciudad de Aguascalientes, por lo que el Protocolo Alba de aquel estado difundió una ficha para su localización. Ella viajaba en un Honda Accord Blanco que fue visto circular por la Carretera 70 que va de San Luis Potosí- Aguascalientes, rumbo a Jalisco, por lo que las autoridades del estado vecino pidieron colaboración.

LOCALIZAN AUTO INCENDIADO En las primeras horas del 16 de junio, Policías de Ojuelos hallaron el Honda incendiado en la carretera, cerca del rancho La Hierba, en el pueblo de Matancillas. La cajuela estaba abierta y dentro fue hallado el cadáver de una persona, el cual estaba calcinado, debido a que se tenían datos de la desaparición de Lucía, se pudo coordinar con las autoridades de Aguascalientes.

Después de varias pruebas, la Fiscalía de Aguascalientes pudo confirmar que se trataba de Lucía. De forma extraoficial se informó que el detenido es su pareja, con quien ella salió el día de su desaparición y que tenía antecedentes de violencia. Se espera su audiencia ante el juez.

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