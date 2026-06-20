Sufren hoteles regios apagones durante el Mundial de Futbol

MONTERREY, NL.- Hoteles y restaurantes con clientes extranjeros que llegaron a la ciudad de Monterrey por el Mundial padecieron apagones y falta de aire acondicionado este sábado, a lo largo de la Avenida Miguel Alemán, en la Colonia Linda Vista, lo que desencadenó el traslado de huéspedes a hoteles de la misma marca en otras zonas. Los apagones se extendieron por el municipio de Guadalupe a las colonias San Rafael y Azteca, perjudicando también a los establecimientos de esas colonias.

Rolando Girodengo, director de los hoteles Four Points en Monterrey, detalló que el hotel de esta marca en la zona aledaña al Estadio Monterrey quedó sin suministro eléctrico desde las 18:21 horas del viernes, y todavía a las 11:00 del sábado seguían sin energía.

CFE NO LES DA UNA SOLUCIÓN Refirió que, igualmente, quedaron sin luz establecimientos como el City Express y el Sierra Madre Brewing Co. de Linda Vista, además del Quality Inn de Nueva Linda Vista.

Indicó que, al comunicarse al respecto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la única respuesta que reciben es un número de reporte, sin darles una solución o un tiempo estimado de restablecimiento del servicio. Lamentó que, aunque su hotel cuenta con plantas para iluminar las habitaciones, la capacidad no alcanza para alimentar el aire acondicionado, dejando a los huéspedes sin armas contra el calor veraniego regio, y a los hoteleros con “muchísima pena” de ser anfitriones del campeonato en tales condiciones.

Agregó que, peor aún, aquellos establecimientos que carecen de plantas de emergencia quedaron prácticamente inhabilitados. “Muchos huéspedes se tuvieron que ir a otros hoteles hermanos, como el que está por Galerías Monterrey. Otros se quedaron, con la incomodidad de no tener aire acondicionado, y a mí me da muchísima pena teniendo ahorita el evento del Mundial”, dijo Girodengo en entrevista.

“Creo que deberíamos estar preparados para solventar ese tipo de situaciones porque esa gente está experimentando algo así de ‘oye, voy a otro país y lo mínimo que necesito es hospedarme’, y nada de eso, porque no hay electricidad. ‘¿Pues a qué país me dirigí?’”

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