Hallan cuatro cuerpos en carretera Chilapa-Tlapa, en Guerrero

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    Hallan cuatro cuerpos en carretera Chilapa-Tlapa, en Guerrero
    Peritos de la FGE iniciaron las diligencias correspondientes y los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Chilpancingo. Cuartoscuro

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata expuso que es posible que los cuerpos sean de cuatro de sus integrantes

CHILPANCINGO, GRO.- Los cuerpos de cuatro personas sin vida fueron abandonados la madrugada de este lunes sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura del kilómetro 81, en Guerrero.

Las autoridades estatales y federales llegaron a la zona tras una llamada anónima al 911. Peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero iniciaron las diligencias correspondientes y los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Chilpancingo, informaron medios locales.

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Por su parte, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) expuso que es posible que los cuerpos sean de cuatro de sus integrantes, que desaparecieron la noche del domingo.Esto se da en el marco de varios días de violencia en varias comunidades de Chilapa que ha provocado el desplazamiento de unas 800 personas.

Los pobladores señalan al grupo criminal “Los Ardillos” como los responsables de la violencia.

PROMETE SHEINBAUM APOYO A DESPLAZADOS

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió a las familias desplazadas por el crimen en Chilapa, Guerrero, protección y regresarlas a sus hogares.

Sin dar detalles, la Mandataria informó que el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informaron de la situación en la reunión de gabinete esta mañana.

”Estamos trabajando ahí para poder proteger a la población. Se entrará en contacto con ellos ver lo que está ocurriendo, ver en qué lugares.

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”Con la presencia de la Guardia Nacional y al mismo tiempo, con la atención a estas familias desplazadas, pues ayudar a que puedan regresar a su lugar de origen. Mientras tanto darles protección”, dijo en su conferencia matutina.

En las últimas 48 horas, el grupo criminal “Los Ardillos” ha realizado ataques armados contra tres comunidades indígenas de Chilapa, lo que ha provocado la muerte de cuatro policías comunitarios asesinados, una mujer herida y el desplazamiento de decenas de familias.

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