Pide Sheinbaum a Gabinete fortalecer trabajo en territorio

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    Pide Sheinbaum a Gabinete fortalecer trabajo en territorio
    La mandataria tuvo una reunión “de carácter general”, de acuerdo con Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). FOTO: Cuartoscuro Daniel Augusto

La presidenta sostuvo esta tarde una reunión con integrantes de su Gabinete legal y ampliado

CDMX.-La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a integrantes de su Gabinete legal y ampliado fortalecer el trabajo en territorio durante una reunión que sostuvo con ellos en Palacio Nacional.

”(Fue) una reunión de carácter general y, bueno, pues, en ese sentido, nos ha pedido (la Presidenta Sheinbaum) que fortalezcamos nuestro trabajo en territorio”, aseguró Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) al salir de la reunión que duró alrededor de dos horas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sindicato-minero-acusa-presencia-del-crimen-organizado-en-mas-minas-HA20468843

Regino indicó que la Mandataria también les hizo un llamado a reforzar los programas sociales.

”(Fue) un llamado para reforzar los programas, para echarle más ganas”, agregó.

LLAMA SHEINBAUM A COORDINAR TAREAS

Señaló que Sheinbaum igualmente pidió al Gabinete un trabajo coordinado.

El funcionario afirmó que durante la reunión no se trató el tema de la acusación por parte de EU en contra del Gobernador con licencia, Rubén Rocha, por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/oculta-ine-salarios-y-prestaciones-de-funcionarios-FA20469048

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este lunes, a puerta cerrada, con los integrantes de su Gabinete legal y ampliado, en medio de las tensiones con Estados Unidos por la solicitud de detención y extradición del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios.

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