Pide rector de la UaGro permiso a Félix Salgado para ir por candidatura en Guerrero

Chilpancingo, GRO.- El Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro) Javier Saldaña Almazán, afirmó que se inscribirá en el proceso interno de Morena para la coordinación de la Transformación en Guerrero siempre y cuando lo apruebe su amigo y líder, el senador Félix Salgado Macedonio. En un video difundido en Meta, Saldaña dijo que está agradecido por la invitación que le hizo la dirigencia nacional de Morena para asistir a la reunión en Acapulco en la que estuvieron los aspirantes a la candidatura por la Gubernatura y también el papá de la gobernadora Evelyn Salgado.

“Yo solamente me inscribiría con la aprobación de mi amigo y líder y también del maestro Félix Salgado Macedonio porque yo mi palabra la empeño y la cumplo y si él se inscribe yo lo acompañaré”, dijo. En la reunión del viernes pasado que presidió la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel,y la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlali Hernández, también estuvieron, la senadora Beatriz Mojica; la ex consejera jurídica de Presidencia, Esthela Damián; la Alcaldesa de Acapulco, Abelina López; el delegado estatal de los Programas Sociales del Bienestar, Iván Hernández; la diputada local Guadalupe Eguiluz y el legislador Pablo Sandoval.

SOSTENDRÁ REUNIONES CON UNIVERSITARIOS Vestido de camisa guinda, el Rector de la UaGro anunció que en los próximos días tendrá reuniones con la comunidad universitaria y la sociedad civil para darles a conocer la invitación que le hizo la dirigencia de Morena para participar en el proceso interno por la candidatura. Saldaña siempre ha expresado públicamente su simpatía porque Salgado Macedonio sea el candidato de Morena a la gubernatura, pese a que la ex líder de este partido, Luisa Alcalde, le cerró la puerta por nepotismo electoral.

En 2021, con la llegada de Evelyn Salgado a la Gubernatura, Saldaña y Salgado limaron asperezas luego que éste último en 2018 declarara que en Guerrero no debería de existir un Rector rico con una Universidad pobre” y exigió una auditoría a la máxima casa de estudios.

RECTOR REELEGIDO TRES VECES Desde 2023, Saldaña ocupa el cargo de Rector reeligiéndose en tres ocasiones, y su actual mandato concluye en 2027. Saldaña siempre ha estado cerca de los gobernadores en turno, emanados del PRD y el PRI, en Guerrero. Tras haber sido invitado por la dirigencia nacional de Morena para participar en el proceso interno, Saldaña se declaró militante de Morena.

“Los que somos simpatizantes, miembros de Morena, nuestra presidenta Ariadna Montiel, el delegado (de Morena) y director de Fonatur (Fondo Nacional de Turismo) Sebastián Ramírez, Arturo Martínez (secretario de Ciencia, Arte y Cultura del CEN de Morena) nos invitaron a participar en esa reunión”, dijo el Rector de la UaGro. EXCLUYEN A DIPUTADO FEDERAL La ex candidata morenista a la alcaldía de Chilpancingo, Silvia Alemán Mundo, protestó porque a esa reunión con el grupo de aspirantes a la Gubernatura, la dirigencia nacional de Morena haya excluido al ex diputado federal Rubén Cayetano García.

Alemán criticó que Morena haya invitado al Rector de la UaGro, quien es un cacique que tiene sumida a la Universidad en la corrupción. Silvia Alemán es catedrática de la UaGro, y opositora a Saldaña.

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