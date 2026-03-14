Vuelca autobús con peregrinos rumbo a El Chorrito; reportan más de 10 lesionados en Tamaulipas

REYNOSA, TAMPS.- Más de 10 peregrinos resultaron lesionados al volcarse el autobús en el que se dirigían a visitar a La Virgen en el Santuario de El Chorrito, en el estado de Tamaulipas.

El accidente ocurrió en el kilómetro 59 de la carretera Ciudad Victoria a Matamoros, en el tramo que va de Jiménez a Padilla, de acuerdo con reportes recabados en el lugar.

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Según testimonios, eran dos autobuses procedentes de Reynosa. Las personas salieron de la parroquia San Juan de los Lagos, en esa ciudad fronteriza, y se dirigían al centro turístico religioso ubicado en el municipio de Hidalgo.

El autobús que se volcó transportaba a 26 pasajeros y al operador, entre ellos una niña, conforme a la información disponible tras el percance.

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El conductor declaró que otro vehículo le cerró el paso, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara volcada sobre la carretera. “Toda la vida de chofer y jamás me había ocurrido algo así”, afirmó.

Al sitio acudió personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero para atender el accidente y apoyar en las labores de auxilio a los pasajeros.

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La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que elementos de la Guardia Estatal con capacitación en atención prehospitalaria brindaron primeros auxilios mientras se coordinaban acciones de apoyo y atención médica.

Posteriormente arribaron ambulancias y unidades de distintos cuerpos de emergencia para continuar con la atención de los lesionados y las diligencias correspondientes.