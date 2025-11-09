Hollywood le pide a Trump vigilar al Poder Judicial en México por el T-MEC

Los principales estudios de Hollywood urgieron al Gobierno del Presidente Donald Trump vigilar la actuación del nuevo Poder Judicial en México para garantizar que sus resoluciones estén en línea con los compromisos del Estado mexicano bajo el tratado de comercio de América del Norte (T-MEC).

En un escrito enviado a la Oficina del Representante Comercial (USTR, en inglés), estudios de TV, cine y de servicios de streaming --como Sony, Netflix, Universal, Disney, Warner Bros, Amazon y Paramount-- instaron al Gobierno de Estados Unidos a vigilar en particular resoluciones judiciales en México relativas a propiedad intelectual.

Agrupados en la Motion Picture Association (MPA, en inglés) los estudios expresaron preocupación por la falta de leyes reglamentarias que permita implementar reformas contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial necesarias para cumplir con el Tratado.

‘La MPA insta al Gobierno de EU a mantenerse vigilante de la implementación y el cumplimiento efectivo por parte de México de las reformas legales mexicanas necesarias para la implementación del T-MEC, especialmente tras las reformas judiciales de México de 2024’, dijeron los estudios congregados en la MPA.

‘Asimismo, la MPA exhorta al Gobierno de EU a vigilar de cerca la actuación y las resoluciones del nuevo Poder Judicial para garantizar que cumplan con las obligaciones de México de proteger y hacer valer eficazmente los derechos de propiedad intelectual de conformidad con el T-MEC’, apuntaron los estudios.

En su carta, los estudios recomendaron al Gobierno de Estados Unidos incluir una carta adjunta durante el proceso de revisión del T-MEC en 2026 en la que México prometa implementar la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de 2022 así como la reforma al Artículo 2 constitucional mexicano de 2024 de conformidad con las obligaciones del País bajo el tratado.

‘El Gobierno de EU deber alentar a las autoridades mexicanas a implementar estas reformas con transparencia, claridad jurídica, un alcance bien definido y en consonancia con los compromisos de México en el marco del T-MEC, incluida la consulta con los titulares de derechos’, dice el escrito de la industria.

Desde el año pasado, la MPA ha expresado su preocupación por potenciales efectos a la libertad de expresión de la reforma al Artículo 2 de la Constitución mexicana de 2024 que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

‘Existe una preocupación significativa de que las autoridades (en México) puedan usar estas regulaciones para censurar y limitar la libertad de expresión de los creadores y los medios de comunicación’, apuntó.

‘Así como impedir la distribución y publicar obras y productos relacionados con las expresiones culturales tradicionales. Esto ya está ocurriendo en otros ámbitos. Esta reforma constitucional, junto con la Ley 2022, aumenta la incertidumbre jurídica en México en materia de inversiones audiovisuales’, dice el documento.