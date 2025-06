Hoy es el cumpleaños de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: ¿cómo festejó en la Mañanera?

TE PUEDE INTERESAR: México no ha aceptado ser tercer país seguro para migrantes: Claudia Sheinbaum

Uno de los regalos se lo otorgó el youtuber conocido como Lord Molécula, quien adornó un pastel con fotos de la Presidenta. Al terminar la conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo, los reporteros, fotógrafos, camarógrafos y equipo presidencial salieron al patio del recinto histórico a partir dos pasteles en honor al cumpleaños de la Mandataria federal.

Durante la conferencia matutina del lunes, se le preguntó a la mandataria si pensaba inscribirse al programa Mujeres Bienestar. A lo que respondió entre risas que “no lo he pensado, no lo he pensado”.