Tumban, tras 17 años, ‘pensión dorada’ a Luz y Fuerza del Centro

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    Tumban, tras 17 años, ‘pensión dorada’ a Luz y Fuerza del Centro
    Las pensiones de estos ex empleados de LyFC, que en marzo alcanzaron montos de hasta 1.9 mdp mensuales, fueron reducidas a $56,000, de acuerdo con los nuevos registros oficiales de obligaciones de transparencia. REFORMA

Las pensiones de estos ex empleados de LyFC, que en marzo alcanzaron montos de hasta 1.9 millones de pesos mensuales

Durante 17 años, desde que el Gobierno federal extinguió a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en octubre de 2009 por ser financieramente inviable, ex funcionarios gozaron de “pensiones doradas”, a las cuales apenas les pusieron punto final en meses recientes.

Las pensiones de estos ex empleados de LyFC, que en marzo alcanzaron montos de hasta 1.9 millones de pesos mensuales, fueron reducidas a 56 mil pesos, de acuerdo con los nuevos registros oficiales de obligaciones de transparencia.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sheinbaum-le-deposita-mas-de-17-mil-pesos-al-mes-a-todos-los-trabajadores-y-pensionados-que-presenten-esta-documentacion-y-cumplan-estos-requisitos-CA22664666

Entre los involucrados aparecen los mismos ex trabajadores que el Gobierno federal exhibió a principios de año como beneficiarios de las llamadas “pensiones doradas” y cuyos pagos, posteriormente, incluso registraron incrementos de hasta 90 por ciento.

El 13 de marzo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó el padrón de jubilados y pensionados de distintas empresas del Estado, con información correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

En ese registro, Jorge Evodio Chapa de la Torre, ex subdirector de LyFC, aparecía con una pensión superior al millón de pesos mensuales.

Sin embargo, una revisión realizada posteriormente por REFORMA a las obligaciones de transparencia, actualizadas al 31 de marzo, encontró que el monto atribuido al ex funcionario había aumentado a un millón 914 mil 55 pesos mensuales.

https://vanguardia.com.mx/opinion/limitar-las-pensiones-doradas-EN19637355

Varios ex funcionarios más tenían pagos millonarios, entre ellos Edgar Velázquez Butrón, con un millón 842 mil 660 pesos mensuales, y Kenneth Sydney Smith Jacobo, con un millón 842 mil 571 pesos.

Ahora, los nuevos registros públicos ubican el pago de todos ellos en 56 mil 362 pesos al mes, con corte a junio.

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