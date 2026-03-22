Impactaría Plan B de reforma electoral a 16 Congresos

Topar el gasto de los Congresos locales a 0.70 por ciento del presupuesto de los estados, como propone el Plan B de la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, generaría un ahorro de poco más de mil 180 millones de pesos, señala un análisis de la Vicecoordinación Económica del PAN en San Lázaro. De acuerdo con la propuesta de reforma constitucional que envió la Mandataria al Senado, el presupuesto que se autoaprueben los Congresos locales no podrá ser mayor al 0.70 por ciento del Presupuesto de la Entidad La medida, obligaría a reducir el presupuesto de la mitad de los Congresos locales, toda vez que el gasto de la otra mitad se encuentra por debajo del umbral propuesto.

El análisis señala que el presupuesto de los 32 Congresos estatales para 2026 suma 23 mil 632.9 millones de pesos, cifra que, en promedio, representa el 0.737 del total de los presupuestos de los estados. Los Congresos de Estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca, Yucatán, Tamaulipas, Tabasco, Coahuila, Hidalgo, Colima y Querétaro, tienen presupuestos que están por debajo del .70 por ciento, que la iniciativa presidencial propone como tope. De acuerdo con el estudio, los Congresos más caros son los de Morelos, con 1.69 por ciento del presupuesto estatal, seguido de Tlaxcala, con el 1.67 por ciento; Nayarit, con 1.43 por ciento; Quintana Roo, con 1.42 por ciento; Michoacán, con 1.4 por ciento; Baja California, con 1.3 por ciento; Zacatecas, con 1.27 por ciento; Guerrero, con 1.18 por ciento; Baja California Sur, con 1.14 por ciento y Durango, con 1.13 por ciento. Aguascalientes, Sinaloa, Campeche, Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua son otras entidades que cuentan con Legislativos que superan el porcentaje planteado por la Presidenta.

Destacan los casos de cuatro entidades federativas, en donde el impacto de la medida sería menor, ya que actualmente los presupuestos de sus Congresos superan por poco el 0.70 por ciento. El gasto del Legislativo de la Ciudad de México equivale a 0.74 por ciento de los recursos locales; el de Jalisco a 0.76 por ciento, y los de Sinaloa y Aguascalientes, a 0.78 por ciento. De los 16 estados que serían impactados con el tope del 0.70 por ciento, señala el documento, 12 son gobernados por Morena, dos por el PAN, uno por el PRI y uno por Movimiento Ciudadano.

VE PANISTA RESULTADO INVERSO La reforma que propone la Presidenta Claudia Sheinbaum para limitar el presupuesto de los Congresos locales genera un resultado inverso, aseguró el diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN. De acuerdo con la propuesta de reforma constitucional que envió la Mandataria al Senado, el llamado “Plan B” de la reforma electoral, señala que el presupuesto que se autoaprueben los Congresos locales no podrá ser mayor al 0.70 por ciento del presupuesto estatal

Téllez indicó que la mitad de los Congresos locales no verían reducido su presupuesto, sino que estarían en posibilidades de aumentarlo. “Los números no mienten, el régimen sí. Dieciséis Congresos podrían verse beneficiados, ya que esos 16 tienen porcentajes menores al establecido en la iniciativa. “Es un sinsentido, podrían elevar sus recursos”, resaltó el vicecoordinador económico de la bancada panista.

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