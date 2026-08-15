Importante que Estados Unidos transparente el motivo de retiro de visa a ‘Andy’ López Beltrán: Kenia López

CDMX.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró importante que el gobierno de Estados Unidos transparente las causas debido a las cuales le quitó la visa a Andrés Manuel López Beltrán. Dijo que existen dos motivos por las que el gobierno estadounidense procede de dicho modo, una por ser parte del crimen organizado o por apoyar a grupos terroristas, entre los que clasifica a los narcotraficantes.

“Lo ha dicho el portavoz, distintas opciones de por qué le quitan la visa a alguna persona... son opciones muy complejas, una de ellas es hacer actividades delictivas, otro es que en Estados Unidos consideren que esa persona puede ser un riesgo para su seguridad pública, otra es que Estados Unidos suponga que esa persona apoya a organismos terroristas, digo, por ejemplo, los cárteles que han sido considerados como grupos terroristas en Estados Unidos”, explicó.

DESCALIFICA CONTENIDO DE LA CARTA DE ‘ANDY’ “Yo creo que sí valdría la pena, en algún momento, tener certeza de si alguna de esas opciones que han sido mencionadas por el portavoz de Estados Unidos, se ubica, ya sea para esta persona, para el hijo del expresidente, o no, y si es así, pues evidentemente sería preocupantísimo”, agregó.

Además, descalificó el contenido de la carta que López Beltrán envió al presidente norteamericano Donald Trump, donde pide la renuncia de sus funcionarios por retirarle la visa. “Los señalamientos, las calificaciones, me parece que no abonan a tener una buena relación con nuestro mayor socio comercial y, por supuesto, con nuestro vecino del norte. En fin, cada persona, servidor público o no, como es este caso, pues define cuál es la relación que quiere tener incluso discursiva o epistolar, o en una carta”, dijo López Rabadán.