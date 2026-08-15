Christopher Landau pide no desviar agenda México-EU por ‘drama político’; llama a seguir cooperando en temas cruciales

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    Christopher Landau pide no desviar agenda México-EU por ‘drama político’; llama a seguir cooperando en temas cruciales
    La declaración ocurre a unos días de que se hizo pública la revocación de la visa de Andy López Beltrán. Cuartoscuro

Destacó que Sheinbaum y Trump reconocen que la región prospera cuando existe cooperación basada en el respeto mutuo

CDMX.- El Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, pidió no permitir que el “drama político” desvíe la atención de los temas prioritarios para México y Estados Unidos, como seguridad, comercio y migración.

A través de una publicación en redes sociales, el ex Embajador de Estados Unidos en México destacó que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como su homólogo estadounidense, Donald Trump, han reconocido que la región prospera cuando existe cooperación basada en el respeto mutuo.

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“Tal como han reconocido el presidente Donald Trump y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ambos países prosperamos cuando cooperamos con un espíritu de respeto mutuo en temas cruciales como la seguridad, la migración y el comercio. No debemos permitir que los ocasionales episodios de drama político nos distraigan de este punto fundamental”, señaló en X.

La declaración ocurre a unos días de que se hizo pública la revocación de la visa de Andy López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a contender por una diputación federal por Tabasco.

UNA RELACIÓN “DURADERA Y SIMBÓLICA”

El anuncio desató muestras de respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores morenistas y bancadas del Congreso, que llamaron a defender la soberanía ante lo que consideraron acciones injerencistas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nl-dejan-en-el-penal-a-hombre-que-dejo-abandonados-dos-cuerpos-en-la-cajuela-de-un-auto-EN22855247

Landau, por su parte, compartió ayer una fotografía en la que aparece serio y con la leyenda: “¿Te está gustando el show? Rellena tu bote de palomitas, te va a encantar la siguiente parte”.

En su publicación de este sábado, el funcionario estadounidense utilizó a la mariposa monarca como símbolo de la relación “duradera y simbiótica” entre México y Estados Unidos, por la ruta que sigue durante su migración estacional.

“Durante mi gestión como Embajador de EU en ese país (México) tuve el privilegio de visitar los bosques donde pasaban el invierno los antepasados de esta mariposa”, recordó.

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