$!Incendio provocado en el bar Lacoss deja cinco trabajadores muertos en Puebla; investigan cobro de piso

Un incendio provocado la madrugada del 18 de noviembre en el bar Lacoss, ubicado en la colonia La Popular, al sur de la ciudad de Puebla, dejó cinco trabajadores muertos por intoxicación de monóxido de carbono. Entre las víctimas se encuentran tres bailarinas, una de ellas de nacionalidad extranjera, aun por confirmar, y dos meseros. Nueve empleados más fueron rescatados con vida y permanecen bajo observación médica. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que las primeras líneas de investigación apuntan a posibles actividades relacionadas con narcomenudeo y cobro de piso.

INCENDIO EN BAR LACOSS, PUEBLA: FISCALÍA DE PUEBLA INTEGRA CARPETA CON VIDEOS Y TESTIMONIOS El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, señaló que ya se cuenta con videos y testimonios que fueron turnados a la Fiscalía General del Estado (FGE) para integrar la carpeta correspondiente. “Recibimos un reporte hoy alrededor de las 04:00 de la mañana, que había un incendio en el bar Lacoss. Ya tenemos una información preliminar que le acabamos de enviar a la fiscal. Tenemos videos, desafortunadamente, hay 5 personas fallecidas, una de nacionalidad extranjera, está por confirmarse su nacionalidad”, informó el funcionario durante una conferencia de prensa. De acuerdo con los reportes preliminares, alrededor de las 04:00 horas seis hombres armados que viajaban en tres motocicletas arribaron al bar localizado en la avenida 11 Sur y 105 Poniente.

SUJETOS ARMADOS ROCIARON GASOLINA PARA INCENDIAR UN VEHÍCULO Y EL BAR LACOSS Testigos indicaron que los agresores portaban garrafas de gasolina y comenzaron su ataque incendiando un vehículo con placas de la Ciudad de México que se encontraba estacionado frente al establecimiento. Posteriormente, los individuos ingresaron al centro nocturno, realizaron detonaciones de arma de fuego para intimidar al personal y vertieron combustible en distintas áreas del interior. El fuego se propagó rápidamente, lo que hizo que los trabajadores buscaran refugio dentro del mismo inmueble; varios de ellos no lograron salir a tiempo. INVESTIGAN COBRO DE PISO Y NARCOMENUDEO COMO CAUSAS DEL INCENDIO DEL BAR LACOSS “Hasta el momento tenemos dos líneas de investigación, uno es el narcomenudeo y otro probable es el cobro de piso, pero estamos ajustando la investigación y próximamente se dará más información”, explicó Sánchez González. Añadió que la mecánica del ataque fue identificada a partir de los testimonios y videos que se han recopilado. Vecinos de la zona alertaron al 911 tras escuchar las detonaciones y observar el inicio del incendio. Minutos después arribaron policías municipales y estatales, personal de Protección Civil, bomberos y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA). Las llamas fueron controladas tanto en el vehículo siniestrado como en el interior del bar. Uno de los meseros alcanzó a ser atendido por paramédicos, pero murió debido a la severa intoxicación por monóxido de carbono.

FALLECEN CINCO TRABAJADORES DEL BAR LACOSS; NUEVE PERSONAS MÁS FUERON RESCATADAS El secretario de Seguridad Pública indicó que todos los testimonios recabados y los indicios asegurados fueron entregados a la FGE, que encabezará la investigación y las acciones para identificar y detener a los presuntos responsables. Las autoridades estatales detallaron que las personas fallecidas son: - Tres mujeres que laboraban como bailarinas en el establecimiento. - Dos hombres que trabajaban como meseros. Nueve trabajadores más fueron rescatados por cuerpos de emergencia y trasladados a hospitales para una valoración médica completa.

FISCALÍA DE PUEBLA CONTINÚA CON LA INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON EL INCENDIO DEL BAR LACOSS Peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de los cuerpos y las diligencias en el lugar. Los cadáveres fueron enviados al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. La zona del ataque quedó resguardada por policías municipales y estatales, así como por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil y la identificación de los responsables.