¡Un soplón en la FGR! Ulises Lara fue cesado por servir de informante a Estados Unidos: Riva Palacio

CDMX.- La sorpresiva salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue una renuncia, sino un cese ordenado desde el Ejecutivo tras descubrirse que operaba como informante de Estados Unidos desde hace seis años. Así lo revela hoy Raymundo Riva Palacio. En su columna Estrictamente Personal, el periodista afirma que un operativo de contrainteligencia destapó, además de los nexos del “colaborador de mayor confianza” de la fiscal Ernestina Godoy con el “huachicol” fiscal y redes de extorsión, que había estado suministrando información estratégica a las agencias estadounidenses.

Lara López, exencargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llegó en enero pasado a la FGR, donde, además de fungir como vocero de la institución, era el fiscal especial para Asuntos Relevantes. Pero este martes 14 de julio, sólo seis meses después, anunció su renuncia por “motivos personales”. Riva Palacio detalla que inmediatamente después de la llegada de Lara a la FGR se inició un trabajo de contrainteligencia debido a su “oscuro pasado”. “Lo que encontraron no fue nada bueno: extorsiones, vínculos con huachicoleros y, lo más inesperado, era informante de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La exposición de sus andares provocó el cese inmediato desde las más altas esferas del Ejecutivo y una crisis dentro de la Fiscalía”, refiere.

LIBERACIÓN DE ‘EL TITÁN’, LÍDER HUACHICOLERO, DETONÓ LA SALIDA DE LARA Riva Palacio detalla en su artículo, publicado hoy en VANGUARDIA, que el detonante de la salida de Lara López de la FGR ocurrió la semana pasada con la liberación de José Antonio Cortés, alias “El Titán”, identificado como líder criminal del Cártel del Noreste, dedicado al lavado de dinero y al contrabando de combustible. Las pesquisas de inteligencia realizadas, de acuerdo con el periodista, a espaldas de Godoy, arrojaron que Lara había sellado pactos con figuras vinculadas al contrabando fiscal, como Raúl Rocha Cantú, codueño del certamen Miss Universo, quien “estaba siendo investigado por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde era cónsul honorario”. El editorialista refiere que, según reportes estadounidenses, dicha red de huachicol fiscal está “vinculada con el senador Adán Augusto López y con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente”.

LARA EXTORSIONÓ DESDE LA FRG A LA FAMILIA LOZOYA Y A CERCANOS DE ANCIRA: RIVA PALACIO Además de sus vínculos con el huachicol fiscal, el autor de Estrictamente Personal asegura que Lara utilizó el poder de la FGR para realizar extorsiones. Ese presuntamente habría sido el motivo de la detención, hace dos semanas, de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en el caso Agronitrogenados. “La acusaron (a Gilda) de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lavado de dinero, relacionados con el caso de Agronitrogenados (...) La información que arrojó el trabajo de contrainteligencia fue que Lara presuntamente actuó de esa manera como parte de una serie de extorsiones a la familia Lozoya y a cercanos de Alonso Ancira”, revela el periodista. Recientemente, la FGR reactivó el proceso penal en contra del empresario Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México, quien aún adeuda más de 112 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex) por concepto de reparación del daño en el caso Agronitrogenados.

EN LA 4T LA CORRUPCIÓN NO SE CASTIGA, PERO SÍ LA CONFIANZA... CON DESPIDOS Riva Palacio expone que en la 4T la corrupción no se castiga y menos se investiga, como lo demuestra el caso de Ulises Salas, y muchos otros, pues ello “hubiera sido suficiente para que fuera cesado y se abriera una carpeta de investigación en su contra”. Sin embargo, lo que realmente fulminó su carrera fue haber roto la confianza del movimiento, no por sus presuntos negocios ilegales, sino el haber descubierto que era un “topo” que “había estado suministrando información estratégica, no autorizada, a los agentes estadounidenses”.

Sheinbaum pide a la FGR aclarar salida de Ulises Lara y señala que es un asunto interno de la institución pic.twitter.com/ys68Qfdl6G — CABECERA / EL TIMBRE (@cabeceramx) July 15, 2026

“El descubrimiento de un topo que tenían los servicios de inteligencia estadounidenses en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente en la Fiscalía General de la República (FGR) sorprendió y alarmó en los más altos niveles del gobierno mexicano”, detalla en su columna. Riva Palacio considera que el caso del exvocero de la FGR es aún más grave que el de la gobernadora de Baja California, porque “(Marina del Pilar) Ávila ofreció información (al FBI); (pero) Lara ha aportado información secreta a Estados Unidos durante años”, lo que representa una violación a la Ley de Seguridad Nacional. Para el periodista, el caso de Lara, quien milita en la ultraizquierda de la 4T, confirma que “los principales enemigos de la Presidenta (Claudia Sheinbaum) no se encuentran afuera, sino dentro”.