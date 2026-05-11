Iván Archivaldo y Jesús Guzmán Salazar estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega

CDMX.- Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús, líderes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, estarían en contacto con el gobierno de Estados Unidos para ver la posibilidad de una entrega, reportó el diario ‘Los Angeles Times’. En un reportaje de Keegan Hamilton, el diario estadounidense señala que, de acuerdo con dos fuentes informadas del tema, pero no autorizadas a hablar en público, los hijos fugitivos del exnarcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, iniciaron contactos hace alrededor de un año, y que están esperando a ver cómo evolucionan los casos judiciales de sus medios hermanos detenidos en Chicago, Joaquín y Ovidio Guzmán, antes de tomar una decisión definitiva.

Una vez que se emitieron al menos once recientes acusaciones en contra de políticos mexicanos, entre ellos el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, e incluso de Nicolás Maduro por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa a través del Cártel de los Soles, los dos cabecillas de Los Chapitos estarían analizando su posible entrega a Estados Unidos, reveló un artículo de ‘Los Angeles Times’.

ABOGADO NO HA DADO DECLARACIONES Iván Archivaldo Guzmán Salazar, de 42 años, es considerado por autoridades estadunidenses como uno de los principales dirigentes de ‘Los Chapitos’ y enfrenta múltiples acusaciones federales relacionadas con narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos actualmente mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

El reportaje concluye que el presunto secuestro y entrega de Zambada originó una guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa, que llevó al debilitamiento de las facciones ligadas a los hijos de “El Chapo” y provocó pérdida de territorio en distintas regiones de Sinaloa.

Hasta ahora el abogado de los hermanos, Jeffrey Lichtman, no ha respondido públicamente a las solicitudes de comentarios realizadas por el medio estadounidense.

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