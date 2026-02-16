Javier May, gobernador de Tabasco, acudió al hospital por ‘molestia abdominal’

El Gobierno de Tabasco informó que la mañana del lunes el gobernador Javier May Rodríguez acudió a un hospital tras presentar una molestia abdominal, emergencia que lo obligó a suspender sus actividades públicas programadas para el 16 de febrero. A través de un comunicado oficial, al mandatario tabasqueño se le practicaron estudios y una revisión de rutina, cuyos resultados se ubicaron dentro de parámetros normales, por lo que el titular del Ejecutivo no tuvo que quedarse hospitalizado y fue enviado a casa. TE PUEDE INTERESAR: Javier May anuncia adelanto de aguinaldo en Tabasco: ‘Queremos reactivar la economía en el Buen Fin’ Las autoridades señalaron que actualmente permanece en reposo en su domicilio, bajo tratamiento ambulatorio y sin complicaciones.

"Este lunes, a primera hora de la mañana, el C. Gobernador Javier May Rodríguez acudió a instalaciones hospitalarias presentando una molestia abdominal, de la que se informa que se le realizaron los estudios pertinentes, así como una revisión de rutina, encontrándose dentro de los parámetros normales, por lo que actualmente se encuentra en reposo con tratamiento ambulatorio sin complicaciones en su domicilio particular", señala el comunicado. Ante la situación, Javier May Rodríguez canceló su gira de trabajo prevista en la entidad junto al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, quien tampoco acudió a Tabasco. "ME ENCUENTRO BIEN" Mas tarde, el propio gobernador compartió en redes sociales que se encuentra en buen estado de salud y en proceso de recuperación, al tiempo que agradeció las muestras de preocupación y reiteró su compromiso de continuar con sus labores al frente del estado de Tabasco.