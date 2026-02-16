Javier May, gobernador de Tabasco, acudió al hospital por ‘molestia abdominal’

México
/ 16 febrero 2026
    Javier May, gobernador de Tabasco, acudió al hospital por ‘molestia abdominal’
    VILLAHERMOSA, TABASCO, 16NOVIEMBRE2025.- Javier May, gobernador de Tabasco; durante el anunció de la construcción de una planta procesadora de chocolate bienestar. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM Presidencia

Trascendió que había sido hospitalizado, pero solo se le realizó una revisión de rutina y se encuentra en su hogar

El Gobierno de Tabasco informó que la mañana del lunes el gobernador Javier May Rodríguez acudió a un hospital tras presentar una molestia abdominal, emergencia que lo obligó a suspender sus actividades públicas programadas para el 16 de febrero.

A través de un comunicado oficial, al mandatario tabasqueño se le practicaron estudios y una revisión de rutina, cuyos resultados se ubicaron dentro de parámetros normales, por lo que el titular del Ejecutivo no tuvo que quedarse hospitalizado y fue enviado a casa.

TE PUEDE INTERESAR: Javier May anuncia adelanto de aguinaldo en Tabasco: ‘Queremos reactivar la economía en el Buen Fin’

Las autoridades señalaron que actualmente permanece en reposo en su domicilio, bajo tratamiento ambulatorio y sin complicaciones.

“Este lunes, a primera hora de la mañana, el C. Gobernador Javier May Rodríguez acudió a instalaciones hospitalarias presentando una molestia abdominal, de la que se informa que se le realizaron los estudios pertinentes, así como una revisión de rutina, encontrándose dentro de los parámetros normales, por lo que actualmente se encuentra en reposo con tratamiento ambulatorio sin complicaciones en su domicilio particular”, señala el comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Detención de ‘El Pinto’ no desatará violencia: Javier May

Ante la situación, Javier May Rodríguez canceló su gira de trabajo prevista en la entidad junto al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, quien tampoco acudió a Tabasco.

”ME ENCUENTRO BIEN”

Mas tarde, el propio gobernador compartió en redes sociales que se encuentra en buen estado de salud y en proceso de recuperación, al tiempo que agradeció las muestras de preocupación y reiteró su compromiso de continuar con sus labores al frente del estado de Tabasco.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila refuerza vacunación ante casos de sarampión en el país y apoya campaña nacional

“A quienes se han preocupado por mi estado de salud, les comparto que me encuentro bien, por la mañana tuve una molestia abdominal, razón por la cual fui atendido a tiempo y ya me estoy recuperando; muy pronto continuaremos trabajando con todo, como lo hemos hecho hasta ahora. Nos comprometimos a cumplir y no vamos a fallarle a las familias tabasqueñas”, expresó.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Tabasco, ni el gobernador Javier May han informado cuándo retomará de manera presencial su agenda.

(Con información de El Universal)

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

