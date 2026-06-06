Jornada de violencia deja tres muertos en dos municipios de Tabasco

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    Jornada de violencia deja tres muertos en dos municipios de Tabasco
    En ambos casos, las víctimas presentaban signos de violencia y junto a ellas se encontraron mensajes de amenaza. Cuartoscuro

Se trató de hechos distintos ocurridos en los municipios de Centro y Huimanguillo

VILLAHERMOSA, TAB.- Una jornada violenta se registró este viernes en Tabasco tras el hallazgo de tres personas sin vida, una mujer y dos hombres, en hechos distintos ocurridos en los municipios de Centro y Huimanguillo.

En ambos casos, las víctimas presentaban signos de violencia y junto a ellas se encontraron mensajes de amenaza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-quita-la-vida-director-de-fuerzas-estatales-de-apoyo-de-tabasco-era-investigado-por-homicidio-de-estudiante-CL21198309

El primer hallazgo ocurrió durante la mañana en las inmediaciones de la ranchería Lagartera Primera Sección, en el municipio de Centro.

Habitantes de la zona alertaron a las autoridades al descubrir el cuerpo de una mujer en la entrada de la carretera hacia la ranchería Jolochero y junto al cadáver se localizó una cartulina con un mensaje de amenaza presuntamente dirigido a un grupo delictivo.

Horas más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense.

DOS HOMBRES SIN VIDA EN CHICOACÁN

Por la tarde, las autoridades se movilizaron al municipio de Huimanguillo tras reportarse el hallazgo de dos hombres sin vida en un predio de la ranchería Chicoacán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-los-cuerpos-de-dos-hombres-abandonados-en-distintos-sectores-de-culiacan-JL21198203

Las víctimas se encontraban descalzas y vestían playeras oscuras con bermudas de mezclilla, presentaban lesiones en el cuello y de igual forma, junto a los cuerpos se halló una cartulina con mensajes de amenaza.

El personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo la recolección de evidencias y ordenó el traslado de los fallecidos, aún sin identificar, al Servicio Médico Forense para los trámites de ley.

POLICÍA SE QUITA LA VIDA

La mañana de este sábado, el cuerpo sin vida de un elemento activo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue localizado al interior de la dependencia.

Se trata de un mando policiaco identificado como Eduardo ‘N’, quién presuntamente se habría quitado la vida con un disparo en la cabeza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-ignacio-n-por-exigir-dinero-para-no-difundir-un-video-y-amenazar-a-victima-en-tulum-DL21196353

Cabe señalar que algunas versiones apuntan a que, el mando policiaco estaría involucrado en el caso del estudiante de la UAJT, Rodrigo Isidro, quien presuntamente habría sido asesinado por elementos policiacos por no detenerse en un retén.

No obstante, las autoridades no se han pronunciado sobre estos hechos.

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