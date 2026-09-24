Descarta Monreal que el PT haga perder a Morena 12 estados: ‘No tiene la fuerza suficiente’

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México
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    Descarta Monreal que el PT haga perder a Morena 12 estados: ‘No tiene la fuerza suficiente’
    “No lo minimizo ni lo disminuyo, pero la población sabe muy bien que debemos continuar con el proceso de transformación”, declaró. Cuartoscuro

Consideró que la unidad de Morena se va a imponer y “nos vamos a alzar con victorias en la gran mayoría de los gobiernos estatales”

CDMX.- El PT no tendría fuerza suficiente para provocar que Morena pierda hasta 12 Gubernaturas en las elecciones de 2027, afirmó Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados.

La declaración del legislador se dio luego de que Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, advirtiera que sin su partido la coalición oficialista podría perder hasta 12 de las 17 Gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

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“Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas. No creo que le asista la fuerza suficiente, no lo minimizo ni lo disminuyo, pero la población sabe muy bien que debemos continuar con el proceso de transformación que se inició en el Presente López Obrador”, expresó Monreal.

PREFIERE MONREAL QUE SIGA LA ALIANZA

El coordinador morenista dijo que preferiría que ambos partidos mantuvieran la alianza antes que poner a prueba la capacidad electoral del PT.

“No minimizo su dicho, nos gustaría que juntos camináramos y no llegáramos a experimentar si puede hacer o no este ejercicio de hacer perder a 12 gubernaturas de Morena.

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“Yo no lo creo, creo que la unidad de Morena se va a imponer y nos vamos a alzar con victorias en la gran mayoría de los gobiernos estatales en el dos mil veintisiete”, agregó.

SANDOVAL RESPONDE A SEÑALAMIENTOS

Sandoval había respondido a señalamientos de que el PT, por sí solo, carecería de fuerza para ganar una Gubernatura y debería concentrarse en obtener diputaciones federales.

“Están equivocados porque nosotros, digamos, como dicen los abogados, cediendo sin conceder, que no nos da para ganar una Gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta siete, ocho, hasta 12; como pasa aquí, en la Cámara de Diputados, sin el PT no salen las dos terceras partes (la mayoría calificada)”, advirtió.

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El petista acusó además a Morena de estar “arriba del ladrillo” y reiteró la exigencia de realizar encuestas espejo para definir las candidaturas que eventualmente presenten en común.

“Ahorita está terminando el proceso de Morena y el acuerdo que tuvimos es tener una encuesta espejo, pero la encuesta espejo no debe estar bajo el control de lo que tiene Morena”, sostuvo.

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