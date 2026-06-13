La mitad del país en riesgo por inundaciones, alerta Protección Civil

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    La mitad del país en riesgo por inundaciones, alerta Protección Civil
    La autoridad recomendó asegurar techos de lámina, toldos, macetas y cualquier objeto en exteriores que pueda salir proyectado. Cuartoscuro

Ante estos fenómenos meteorológicos, el organismo hace un llamado a no cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas

CDMX.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre la posibilidad de lluvias fuertes y muy fuertes en la mitad del País, que podría ocasionar inundaciones debido a la acumulación de agua superior a los 75 milímetros por metro cuadrado

En meteorología, 1 milímetro (mm) de lluvia equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado de superficies, pero la CNPC advirtió que debido al ingreso de la zona de baja presión en el Golfo de México en San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas habrá lluvias muy fuertes con precipitaciones puntuales intensas que podrían dejar una acumulación de agua de 75 a 150 milímetros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/halla-ine-anomalias-en-el-52-de-los-recursos-de-mexico-tiene-vida-IG21362578

“Este volumen de agua podría generar inundaciones, crecidas repentinas de ríos y deslaves”, indicó en un comunicado.

RECOMENDACIONES DE PC

En otros 10 estados, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Campeche, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulación de agua de 50 a 75 milímetros.

“Ante estos fenómenos meteorológicos, se hace un llamado a no cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo. Identifique con antelación las rutas de evacuación hacia los refugios temporales de su comunidad y mantenga sus documentos importantes resguardados en bolsas de plástico selladas”, expresó la Coordinación de Protección Civil.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-cnte-levantar-la-huelga-y-retirar-planton-en-cdmx-EG21361849

La autoridad recomendó asegurar techos de lámina, toldos, macetas y cualquier objeto en exteriores que pueda salir proyectado; evitar resguardarse cerca de árboles viejos, muros inestables o cableado eléctrico y, en zonas de playa, respetar las banderas de advertencia y las indicaciones de las autoridades.

Para Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Quintana Roo el pronóstico indica intervalos de chubascos con lluvias fuertes que probablemente provocarán encharcamientos urbanos significativos.

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