La mitad del país en riesgo por inundaciones, alerta Protección Civil

CDMX.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre la posibilidad de lluvias fuertes y muy fuertes en la mitad del País, que podría ocasionar inundaciones debido a la acumulación de agua superior a los 75 milímetros por metro cuadrado

En meteorología, 1 milímetro (mm) de lluvia equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado de superficies, pero la CNPC advirtió que debido al ingreso de la zona de baja presión en el Golfo de México en San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas habrá lluvias muy fuertes con precipitaciones puntuales intensas que podrían dejar una acumulación de agua de 75 a 150 milímetros.